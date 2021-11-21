Православные в этот день помогали ближним

22 ноября Русская православная церковь отмечает день Святой Матроны, которую многие называют Матреной Зимней. Святая жила в Констанинополе, решив отказаться от мирской жизни и семьи ради служения Господу.

По поверью, однажды святая притворилась мужчиной, чтобы получить возможность служить в монастыре. Позднее Матрона смогла основать в городе женский монастырь.

Традиции и обычаи

Православные христиане верят, что молитвы святой обладают целебной силой. Матрону канонизировали 22 года назад, и до сих пор тропы к ее местам захронения остаются нетронутыми травой и иной растительностью. Ей молятся все, кто оказался в нужде.

Что можно делать в день Матрены Зимней

В эту пору православные верующие занимались заботами и хлопотами для нуждающихся. В преддверии близких холодов общины, взяв за основу традиции самой Матроны, помогали беднякам с одеждой, обогревом и едой. Ведь всегда найдутся холодные и замерзшие. Именно по этой причине каждому православному необходимо оказать посильную помощь ближнему в столь непростые времена.

А еще среди верующих ходило поверье, что те, кто родился в день Матрены, непременно получат по воле Небес редкие способности и невероятные таланты, которые можно использовать во благо ближнего.

Приметы на 22 ноября:

Иней на деревьях появился – к холодной и протяжной зиме и скорым морозам;

Пошел дождь – к теплому зимнему сезону и богатому урожаю пшеницу на следующий год;

Утки остались в водоеме – осень оступит еще нескоро.

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