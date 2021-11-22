Звезды обещают насыщенный на личные события период

В предстоящую неделю звезды рекомендуют посвятить все дела работе. У некоторых знаков зодиака может проявиться усталость, поэтому нужно выкрасть время для отдыха.

ОВЕН

Необыкновенный прилив сил, который просто необходим во время такого напряжения. Важные встречи отложите до следующей недели, так как переговоры не обешают быть удачными. Контролируйте свои эмоции.

ТЕЛЕЦ

Основной фокус – работа. Поэтому повремените с новыми делами. К тому же, у вас есть ворох проблем прошлых лет, с которыми тоже нужно разобраться. Уделите внимание родным, подумайте о том, что им необходимо подарить на праздники.

БЛИЗНЕЦЫ

Отличная неделя – словно сама удача прикоснулась к вам, и теперь все получается с первого раза. Пользуйтесь этим не только в работе, но и делах любовных. Кто знает, когда еще можно будет добиться расположения людей, которые вам небезразличны.

РАК

Помните о том, что словом можно и ранить, и убить. Контролируйте свои эмоции, чтобы избежать неприятностей. Обдумайте фразу, прежде чем пустить ее на ветер.

ЛЕВ

Весьма продуктивная и богатая на события неделя. Главное – думать о своей работе. Сейчас важно добиться намеченной цели из-за удачного расположения звезд.

ДЕВА

Не отступайте от выбранной стратегии. Холодный разум, но не излишняя креативность с приступами переменного вдохновения. Будущее благоволит тем, кто относится ответственно к своим делам.

ВЕСЫ

Удачная и приятная пара для межличностного общения. Свидания и переговоры – ваша стезя. Доносите свои мысли до собеседников, расширяйте собственный горизонт.

СКОРПИОН

Действуйте последовательно, не берясь за новые проекты. У вас еще осталось, где навести порядок. Следуйте продуманному плану.

СТРЕЛЕЦ

Конфликты и ссоры точно не приведут ни к чему хорошему и не принесут вам никакой пользы. Напротив, вы рискуете лишиться кого-то из близких и потерять расположение нужных вам людей.

КОЗЕРОГ

Непростой период. Невнимательность к деталям может погубить ваше дело, стоящее многолетних усилий и вложенных средств. Такая халатность преступна по отношению к себе. Расслабляться пока что рано.

ВОДОЛЕЙ

Постоянное движение вперед. Не оглядывайтесь на прошлое, только рвение к успеху поможет вам доказать себе, что вы достойны большего. Не стоит браться за несколько дел одновременно.

РЫБЫ

Можно в кои-то веки спокойно выдохнуть и позволить себе рассблабиться. Если вас гложет прошлое и личные проблемы, наведайтесь к психологу. Выслушайте советы эксперта.

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