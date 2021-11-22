Четырем из них благоволит судьба

Есть на свете люди, которые по необъяснимым причинам не стареют с годами. После сорока и даже пятидесяти они сохраняют живость духа и подвижность, свойственную молодым. Внешность тоже словно замораживается – фигура так же подтянута, как и двадцать лет назад, а кожа почти и не тронута морщинами. Оказывается, заявляют астрологи, звезды даровали тем "вечную молодость".

У некоторых представителей зодиакального круга на длительное время сохраняется прежняя внешность, сформированная к тридцати. А некоторые и вовсе считают, что со временем они становятся только привлекательнее.

Козерог

Сатурн – известный покровитель этого знака зодиака. Козероги не подвластны времени, а с возрастом они словно бы еще больше расцветают и живут молодостью, разительно отличаясь от своих уже весьма зрелых сверстников.

Водолей

Водолеи, заверяют астрологи, могут с не меньшей легкостью замедлить ход времени. Ранняя старость точно обойдет их стороной. Только в поздний зрелый период можно будет после внимательного изучения понять, что речь идет о человеке в годах. Водолеи предпочитают жить сегодняшним и сохраняют улыбку на лице.

Дева

Несмотря на отличие от двух указанных выше знаков зодиака, Девам помогает сохранить молодость не судьба, а собственные усилия. Они борятся за свою красоту, а потому почти не стареют. После встречи со сверстниками, тронутыми морщинами с первой седой прядью, Девы удивляют своей молодостью.

Овен

Причину здесь следует рассматривать не только в благоволении Судьбы и вечно молодой души, а самого характера Овна. Они полны по природе энтузиазмом, которым горят до самой смерти, и желанием изменить мир. В том числе могут похвастаться и крепким здоровьем.

Ранее мы рассказывали о том, под какими знаками зодиака рождаются лидеры.