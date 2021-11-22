Астрологический прогноз до 4 декабря

Период, который астрологи называют коридором затмений, начался 19 ноября. По словам экспертов, в это время не исключены неожиданные события. Как эти дни повлияют на финансовое благополучие каждого из знаков зодиака, читайте в денежном гороскопе.



Овен

Для вас это благоприятное время для того, чтобы увеличить доход. Подумайте о подработке или собственном бизнесе. Если вы давно планировали пройти курсы по финансовой грамотности или хотя бы проконсультироваться со специалистом, сейчас подходящий момент.

Телец

Для Тельцов это практически судьбоносный период. Важно определить свои цели на будущее, понять, чего вы в действительности хотите. Благоприятное время для того, чтобы изменить жизнь.

Близнецы

Представителям этого знака в период коридора затмений следует прислушаться к себе, заняться саморазвитием. Стоит сделать передышку и переосмыслить свою жизнь. Благоприятное время для отпуска – расслабившись, вы сможете спокойно расставить приоритеты и понять, как улучшить свое положение, в том числе и финансовое.

Рак

Ракам пора начать действовать более активно. Кроме того, астрологи рекомендуют заводить больше знакомств и общаться с окружающими. Новые связи выведут вас на новый уровень жизни.

Лев

Львам звезды предвещают серьезные изменения в жизни. Возможно, вы решитесь сменить работу или, напротив, пойдете вверх по карьерной лестнице. В любом случае, дело сдвинется с мертвой точки.

Дева

Для представителей этого знака зодиака это отличное время, чтобы повысить квалификацию или научиться чему-то новому. Новые знания помогут укрепить финансовое положение, говорят звезды.

Весы

Если вы сумеете перебороть свои страхи и сомнения, велик шанс заработать крупную сумму. Звезды предвещают приятные изменения в жизни.

Скорпион

В деловой сфере вас ждут перемены. Возможно, вы решитесь открыть собственный бизнес.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют передохнуть – слишком много работы вы взваливаете на свои плечи. Позаботьтесь о своем здоровье, задумайтесь о питании и образе жизни. На работе возможны приятные известия – начальство по достоинству оценит ваши заслуги.

Козерог

Козерогам стоит задуматься о смене работы. Новая деятельность может принести гораздо более солидный доход.

Водолей

Водолеям предстоят траты, но приятные. Возможно, вы, наконец, решитесь на покупку собственного жилья.

Рыбы

Чтобы привлечь денежные потоки в свой кошелек, больше общайтесь. Новые связи и командировки обязательно принесут плоды.