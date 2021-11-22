Добиться успехов в делах смогут не все

23 ноября многие представители зодиакального круга склонны совершать необдуманные поступки. Это может повлечь за собой не очень приятные последствия – ошибки и ссоры с окружающими. Разобраться в делах будет не так просто.

Овен

В первой половине дня Овны могут почувствовать недомогание. Не стоит закрывать глаза на проблемы со здоровьем. Одинокие представители этого звездного дома получат шанс устроить свою личную жизнь.

Телец

До обеда Тельцам придется много нервничать и расстраиваться. Ближе к вечеру влияние позитивных тенденций усилится. Вы найдете в себе силы, чтобы взяться за новый интересный проект.

Близнецы

23 ноября звезды обещают Близнецам различные заманчивые предложения. Сидеть сложа руки нельзя, иначе вы упустите шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Не исключены выгодные покупки, которые поднимут вам настроение.

Рак

Астрологи советуют Ракам обращать внимание даже на незначительные детали. Только так вы сможете добиться больших успехов в делах. Во вторник люди, рожденные под этим созвездием, получат какую-то неприятную новость. Но не стоит опускать руки и впадать в панику.

Лев

23.11.21 – не лучший день для выполнения домашних обязанностей. Подобные виды деятельности покажутся Львам отягощающими и скучными. Лучше акцентируйте внимание на решении рабочих вопросов.

Дева

Девам во вторник не стоит отправляться за крупными покупками. Велик риск лишиться накоплений из-за действий мошенников. В остальном день будет достаточно спокойным и благоприятным.

Весы

Весам желательно взяться за старые дела. Больше нет возможности откладывать их в долгий ящик. А вот браться за что-то новое точно не стоит. Добиться значительных успехов у вас вряд ли получится.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионы будут как никогда вспыльчивыми. Не исключены недопонимания и конфликты – как в семье, так и на работе. После обеда вы ощутите душевное равновесие.

Стрелец

День идеально подходит для полезных дел. Стрельцам важно заняться своим здоровьем. Посетите врача и подумайте над тем, как отказаться от вредных привычек. Не нужно перегружать себя работой, иначе быстро перегорите.

Козерог

23 ноября Козерогам не стоит слишком активно проявлять инициативу. В противном случае на ваши плечи ляжет большое количество маловажных обязанностей. Одинокие представители этого знака зодиака могут встретить свою любовь.

Водолей

Астрологи предупреждают – во вторник Водолеи могут столкнуться с переменами на работе. Не все события могут положительно сказаться на вашей карьере. Однако не стоит впадать в панику, ведь, как говорится, что не делается – все к лучшему.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам начать действовать и воплощать желаемое в жизнь. Все ваши попытки что-либо изменить обернутся успехом. Займитесь любимым делом – это наполнит вас позитивными эмоциями на неделю вперед.

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