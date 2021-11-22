Приметы на 23 ноября: что нельзя делать в день Родиона Ледолома

Приметы на 23 ноября: что нельзя делать в день Родиона Ледолома
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Во вторник нежелательно выносить мусор

23 ноября – день памяти апостола Родиона. Он приходился родственником апостолу Павлу.

Родион был епископом в городе Патара. Апостол проповедовал христианство и наставлял язычников на путь истинный. Однажды иудеи схватили его и начали истязать. В какой-то момент мученик упал на землю без чувств. Окружающие подумали, что Родион скончался, и бросили его тело. Однако благодаря Господу он выжил и продолжил свою благородную миссию.

Родион пострадал за свою веру в период правления императора Нерона. Вместе с апостолами Павлом и Петром они приняли мученическую смерть.

Традиции и обычаи в день Родиона Ледолома

В день Родиона Ледолома крестьяне шли в церковь, чтобы осветить свежеиспеченный хлеб и кусок соли. После этого они возвращались домой и кормили данными продуктами скотину. Подобное действие якобы защищало домашних животных от различных болезней и гарантировало им благополучную зимовку.

В вечернее время наши предки старались без надобности не выходить из дома, чтобы не встретить нечистую силу. Было принято устраивать посиделки в кругу семьи. Представительницы прекрасного пола занимались рукоделием, а мужчины чинили вышедшие из строя изделия. 

Что нельзя делать 23 ноября

23 ноября нежелательно выносить мусор. В соответствии с суеверием, вместе с отходами из дома можно вынести благополучие и достаток.

Не стоит в этот день устраивать свадебные гуляния. Как считали наши предки, союз, созданный на Родиона, не будет крепким и гармоничным. Супруги будут постоянно выяснять отношения, что в конечном итоге приведет к разрыву.

Во вторник нельзя посещать сауну или баню. В народе верили, что нечистая сила может "запарить" ослушавшегося до смерти.

Приметы на 23 ноября

  • За окном поднялся ветер – к похолоданию.
  • На дороге грязь – зима выдастся холодной.
  • Громкое чириканье воробьев предвещает потепление. 

Ранее "Утро.News" рассказало, как коридор затмений скажется на финансах всех знаков зодиака. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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