Мудрость предков поможет правильно понять знаки судьбы

Многие относятся к приметам с некоторым скептицизмом. Да, далеко не все суеверия работают, но есть и те, эффективность которых проверена не одним поколением. Так, многие рабочие приметы связаны с золотом.

Найти украшение из золота на земле

Уронить обручальное кольцо

Порой бывает, что прямо посреди дороги лежит золотое колечко или цепочка. Поднимать драгоценность категорически запрещено, потому что украшения накапливают энергию своего владельца. И если вы возьмете его в руки, то притянете к себе чужие болезни и тревоги.

Если случайно уронили обручальное кольцо, то ничего хорошего не ждите. Скорее всего, в вашей личной жизни появятся постоянные ссоры и конфликты. А там и до развода недалеко.

Обручальные кольца разного цвета

Это тоже плохая примета. Считается, что если кольца разного цвета, тогда пара часто будет конфликтовать. Выбирайте украшения одинаковых оттенков.

Видеть золото во сне

Это хороший знак. Значит, что скоро в вашей жизни случатся перемены к лучшему. Также такой сон говорит о том, что вы духовно развиваетесь.

Носить одновременно золото и серебро

Носить украшения из разных металлов не только дурной тон, но и неправильно с точки зрения энергетики. Золото и серебро блокируют друг друга. Нет, ничего плохого не произойдет, но и ждать перемен к лучшему тоже не стоит.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, в какие приметы и суеверия можно верить.