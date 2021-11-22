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Многие относятся к приметам с некоторым скептицизмом. Да, далеко не все суеверия работают, но есть и те, эффективность которых проверена не одним поколением. Так, многие рабочие приметы связаны с золотом.
Если случайно уронили обручальное кольцо, то ничего хорошего не ждите. Скорее всего, в вашей личной жизни появятся постоянные ссоры и конфликты. А там и до развода недалеко.
Это тоже плохая примета. Считается, что если кольца разного цвета, тогда пара часто будет конфликтовать. Выбирайте украшения одинаковых оттенков.
Это хороший знак. Значит, что скоро в вашей жизни случатся перемены к лучшему. Также такой сон говорит о том, что вы духовно развиваетесь.
Носить украшения из разных металлов не только дурной тон, но и неправильно с точки зрения энергетики. Золото и серебро блокируют друг друга. Нет, ничего плохого не произойдет, но и ждать перемен к лучшему тоже не стоит.
Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, в какие приметы и суеверия можно верить.
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