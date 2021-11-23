Некоторым знакам зодиака в следующем месяце придется нелегко

Через считанные недели 2021 год завершится. По мнению астрологов, последний месяц уходящего года окажется очень сложным для представителей трех зодиакальных домов. Серьезные испытания ждут Весов, Дев и Близнецов.



Весы

К концу года представители этого знака зодиака почувствуют серьезное падение жизненной энергии. Весам предстоят конфликты на работе и дома. Представители этого знака столкнутся с недовольством руководства и кознями от коллег. По прогнозу опытного астролога Татьяны Веремеевой, серьезные проблемы ждут Весов, которые не смогут оперативно самоорганизоваться. Главная задача – ответственно подходить к выполнению своих обязанностей.

Дева

В декабре 2021 года Девы ощутят острую потребность в коммуникациях с другими людьми. Однако в то же время представители этого зодиакального дома столкнутся с непониманием окружающих. Возможны конфликты дома и на работе. Постарайтесь проанализировать свое поведение. Возможно, некоторые ваши черты сильно раздражают других людей. Будьте готовы к предательству и постарайтесь стойко пройти через все невзгоды.

Близнецы

В декабре не поздоровится и Близнецам. Козни и интриги будут преследовать их на протяжении всего месяца. Проблемы начнутся не только в трудовой сфере, но и дома. Главная задача – не падать духом и собрать всю свою волю в кулак. Тяжелые события способны подкосить представителей этого зодиакального дома. В таком случае может потребоваться помощь специалистов, чего хотелось бы избежать.

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