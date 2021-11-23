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24 ноября православные чтят память преподобного Феодора Студита. Монах появился на свет в 759 году в городе Константинополь.
Феодор был хорошо образован. Когда святому исполнилось 22 года, он вместе с женой Анной решил посвятить свою жизнь Богу. На решение Студита повлиял его дядя – игумен монастыря Саккудион Платон.
В итоге Феодор стал монахом, а позже – игуменом. Он вел аскетический образ жизни и проповедовал христианство.
За свою веру преподобный несколько раз подвергался пыткам. При этом он достойно перенес все испытания. Феодор скончался в 826 году в возрасте 67 лет.
В народе Феодора называли Федором. Прозвище "Студит" появилось из-за того, что к этому дню устанавливалась холодная погода.
К 24 ноября крестьяне старались завершить все дела, связанные с сельским хозяйством. Наши предки верили, что у того, кто не успеет, следующий год выдастся неурожайным.
В этот день нежелательно дарить кому-либо полотенце. Как гласит суеверие, человек, который принял этот презент, сильно заболеет.
Если хозяйка находится в плохом настроении, то за готовку браться ей не стоит. Как считали наши предки, еда может впитать негативную энергетику и стать опасной для здоровья.
24 ноября нельзя веселиться в чужом доме. В противном случае благополучие и удача останутся именно там.
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