В среду не стоит готовить, находясь в плохом настроении

24 ноября православные чтят память преподобного Феодора Студита. Монах появился на свет в 759 году в городе Константинополь.

Феодор был хорошо образован. Когда святому исполнилось 22 года, он вместе с женой Анной решил посвятить свою жизнь Богу. На решение Студита повлиял его дядя – игумен монастыря Саккудион Платон.

В итоге Феодор стал монахом, а позже – игуменом. Он вел аскетический образ жизни и проповедовал христианство.

За свою веру преподобный несколько раз подвергался пыткам. При этом он достойно перенес все испытания. Феодор скончался в 826 году в возрасте 67 лет.

Традиции и обычаи в день Федора Студита

В народе Феодора называли Федором. Прозвище "Студит" появилось из-за того, что к этому дню устанавливалась холодная погода.

К 24 ноября крестьяне старались завершить все дела, связанные с сельским хозяйством. Наши предки верили, что у того, кто не успеет, следующий год выдастся неурожайным.

Что нельзя делать 24 ноября

В этот день нежелательно дарить кому-либо полотенце. Как гласит суеверие, человек, который принял этот презент, сильно заболеет.

Если хозяйка находится в плохом настроении, то за готовку браться ей не стоит. Как считали наши предки, еда может впитать негативную энергетику и стать опасной для здоровья.

24 ноября нельзя веселиться в чужом доме. В противном случае благополучие и удача останутся именно там.

Приметы на 24 ноября

За окном льет дождь – к скорому потеплению.

День выдался солнечным – ждите холодов.

В день Федора Студита тепло – зима будет мягкой.

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