О промахах близких представители четырех звездных домов будут помнить едва ли не до конца своих дней

И хотя все знают, что на обиженных воду возят, четыре знака зодиака предпочитают к этой народной мудрости не прислушиваться. Такова их природа, поэтому у этих представителей звездных домов прощение выпросить не получится. Обиды они помнят долго и закрывать глаза на неприятные инциденты не будут.

Овен

Огненные Овны всегда помнят тех, кто решил уйти из их жизни без объяснения причин. Представители этого знака зодиака обязательно захотят с вами поговорить, потому что не привыкли так просто расставаться с людьми. Просто будьте к этому готовы, а иначе ждите неприятностей.

Рак

Раки будут вне себя от ярости, если кто-то обидит их семью. В этот же момент обычно милые и ранимые представители знака превратятся в жестоких и готовых рвать и метать людей. Если перешли ему дорогу, то ответа избежать вряд ли удастся.

Скорпион

Представителей этого знака задеть очень легко. Хватит одного неверного слова или взгляда, который не понравится Скорпионам. Особенно они не терпят лжи. Если Скорпион поймал вас на обмане, то о прощении и хорошем отношении можно даже не мечтать.

Козерог

Если решите, что Козерогами можно манипулировать, то на общении можно смело ставить крест. Представители этого знака любят искренность, поэтому с лжецами и лицемерами они расстаются без всякого сожаления.

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