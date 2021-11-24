Гороскоп на 25 ноября 2021 года

Гороскоп на 25 ноября 2021 года
Фото: depositphotos.com
Звезды подскажут, чего нужно опасаться в среду

Предстоящая среда вполне пригода как для рабочих дел, так и для отдыха. Многие в этот момент путешествуют и изучают интересные события, знакомятся и действуют, слушая свое сердце. Главное правило – держать себя в руках. Нарушение чужих границ грозит вам наказанием от самих звезд.

Овен

Плодотворный день. Энтузизм и хорошее настроение дают прекрасный результат.  А вечером, после работы, уже можно сходить на экскурсию и заняться спортом.

Телец

Кому-то предстоит столкнуться с крайне непростой задачей, которая однажды казалась просто на зуб. Тут стоит обратиться за помощью к коллегам. Выдастся неплохий шанс упрочить свои отношения с коллективом.

Близнецы 

День, полный приятных сюрпризов. Любая работа идет на лад – нужно только спустить рукава и трудиться, не покладая рук. Не стоит сохранять самонадеянность и отказываться от помощи. Самоуверенность вас только подведет.

Рак

Рассеянность мешает сосредоточиться на по-настоящему важных делах. Наведите порядок в голове, иначе ничего не получится. Вечер лучше всего провести в уединении, отдохнуть и провести время за чтением интересной книги.

Лев

Шанс кардинально изменить свою жизнь. Не отказывайтесь от интересных предложений, которые непременно вам поступят. Проведите время с семьей, поделиитесь вечером с родными о своих планах.

Дева

Рожденный под знаком Девы получат возможность укрепить свой автоиритет на работе. Такой шанс выпадает крайне редко. Так что ничего не бойтесь и демонстрируйте свои умения.

Весы

Обсудите с коллегами все животрепещущие вопросы и приступайте к делам. Других альтернатив вам этот день не предлагает. Обо всем насущном вы успеете подумать потом.

Скорпион

Насыщенная пора, полная работы и внутренних переживаний. Пройдитесь по парку, займитесь спортом и подумайте о том, как изменить личную жизнь.

Стрелец

Уйма работы, вам придется выложиться на все 100 процентов. Но иначе достичь успеха не получится. Стиснув зубы, работайте дальше. В этом весь секрет.

Козерог

Если вы испытываете трудности в финансовой сфере, положитесь на близких и друзей. К кому еще можно обратиться в непростую минуту? Покупки пока что придется отложить, подумайте над тем, как решить проблему с деньгами.

Водолей

Сохраняйте чувство юмора: смех продлевает жизнь и позволяет снизить напряжение. Пройдитесь по магазинам, присмотрите для себя что-нибудь хорошее.

Рыбы

Вы способны справиться с любыми делами. Можно подумать над источниками дополнительного дохода. Проявляйте иницативу – в этот день она точно не наказуема.

Ранее мы рассказывали о том, кого в декабре ждут неудачи и испытания.

Игорь ЛУКЬЯНОВ

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