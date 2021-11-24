В четверг нежелательно думать о плохом

25 ноября православные чтят память александрийского патриарха Иоанна Милостивого. Он появился на свет в одном из древнейших городов Кипра Аматусе.

Иоанн похоронил супругу и детей. После семейной трагедии он решил связать свою жизнь с Богом. Милостивый помогал бедным и наставлял людей на путь истинный, за что и был избран народом на патриарший престол.

В 610 году патриарх раздал свое имущество всем нуждающимся из Александрии. Иоанн совершал много добрых дел – выкупал пленных, а также искал приют для бездомных. Кроме того, Милостивый боролся с ересью.

Традиции и обычаи в день Ивана Милостивого

Наши предки называли святого Иоанна Иваном. Прозвище "Милостивый" патриарх получил за свои доброту и щедрость по отношению к другим людям.

25 ноября заканчивалась свадебная неделя. Это значило, что влюбленные смогут связать себя узами брака только в конце зимы. Парам, которые не успели сыграть свадьбу, приходилось откладывать начало семейной жизни еще на пару месяцев.

Что нельзя делать 25 ноября

На Ивана не стоит покупать обувь. Считается, что это приведет к сложностям в личной жизни.

25 ноября нежелательно думать о чем-то плохом. В противном случае негативный сценарий воплотится в реальной жизни.

В этот день запрещено сквернословить и выяснять отношения с близкими. Тот, кто ослушается, обречет себя на неудачи.

Приметы на 25 ноября

Облака висят низко – к похолоданию.

Облака плывут против ветра – в скором времени выпадет снег.

Если в день Ивана Милостивого идет дождь, то бесснежная и теплая погода будет стоять вплоть до Нового года.

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