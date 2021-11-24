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25 ноября православные чтят память александрийского патриарха Иоанна Милостивого. Он появился на свет в одном из древнейших городов Кипра Аматусе.
Иоанн похоронил супругу и детей. После семейной трагедии он решил связать свою жизнь с Богом. Милостивый помогал бедным и наставлял людей на путь истинный, за что и был избран народом на патриарший престол.
В 610 году патриарх раздал свое имущество всем нуждающимся из Александрии. Иоанн совершал много добрых дел – выкупал пленных, а также искал приют для бездомных. Кроме того, Милостивый боролся с ересью.
Наши предки называли святого Иоанна Иваном. Прозвище "Милостивый" патриарх получил за свои доброту и щедрость по отношению к другим людям.
25 ноября заканчивалась свадебная неделя. Это значило, что влюбленные смогут связать себя узами брака только в конце зимы. Парам, которые не успели сыграть свадьбу, приходилось откладывать начало семейной жизни еще на пару месяцев.
На Ивана не стоит покупать обувь. Считается, что это приведет к сложностям в личной жизни.
25 ноября нежелательно думать о чем-то плохом. В противном случае негативный сценарий воплотится в реальной жизни.
В этот день запрещено сквернословить и выяснять отношения с близкими. Тот, кто ослушается, обречет себя на неудачи.
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