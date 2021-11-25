Приметы на 26 ноября: что нельзя делать в день Ивана Златоуста

Приметы на 26 ноября: что нельзя делать в день Ивана Златоуста
Фото: АГН «Москва» / Софья Сандурская
В пятницу нежелательно сушить постиранные вещи дома

26 ноября – день памяти архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста. Он родился в 347 году в Антиохии.

Иоанн рано потерял отца. Его воспитанием занималась мать. Златоуст с юношеского возраста начал углубленно изучать Священное Писание.

В 367 году Иоанна крестили. Вскоре молодой человек стал чтецом. После смерти матери он принял иночество.

В 386 году Златоуст начал проповедовать Слово Божие. Спустя некоторое время святой стал архиепископом. Положенные ему средства Иоанн потратил на содержание больниц и двух гостиниц для паломников.

Из-за конфликта с императорским двором Иоанн неоднократно подвергался изгнанию. Он скончался в 407 году в возрасте 60 лет.

Традиции и обычаи в день Ивана Златоуста

Рано утром крестьяне отправлялись в церковь – помолиться Ивану (как его называли в народе) Златоусту. По возвращении домой они брались за лепку пельменей. Нужно было съесть как можно больше, чтобы следующий год был удачным.

С этого дня начинали дуть сильные ветра. Наши предки старались укрепить все шаткие конструкции. Сидеть без дела не разрешалось, иначе был велик риск стать жертвой стихии. 

Что нельзя делать 26 ноября

В день Ивана Златоуста нежелательно сушить дома постиранные вещи. Хотя бы на полчаса белье нужно вывесить на улицу. В соответствии с суеверием, ветер унесет все беды и недуги.

Также 26 ноября не стоит есть супы. Тот, кто решит полакомиться первым блюдом, столкнется с неопределенностью в жизни.

В этот день нельзя резко менять планы. В противном случае реализовать задуманное не получится.

Приметы на 26 ноября

  • Звезды ярко горят на небе – к снегопаду.
  • Покрытые инеем деревья сулят богатый урожай в следующем году.
  • Карканье ворон предвещает скорое потепление. 

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в декабре. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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