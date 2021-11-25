Астрологи предупреждают, что для кого-то день может обернуться неудачей

В предстоящую пятницу кто-то может рассчитывать на неплохую прибыль, а другие могут впасть в депрессию. Чтобы все было хорошо, нужно избегать лени, праздности и слабостей. Доверчивые и наивные должны поберечь себя – в мире так много тех, кто желает нажиться на человеческой доброте.

Овен

Вам не стоит торопиться с решением и делать преждевременные выводы. Нужно взвесить все "за" и "против", составив предварительный план. Потом можете хоть воевать.

Телец

До обеда – очередные испытания на работе, с которыми вы, конечно же, справитесь. А к вечеру ожидает приятный сюрприз, душевные посиделки с семьей и близкими.

Близнецы

Работа складывается как нельзя лучше. Но не нужно тратить время попусту – оно весьма драгоценно. Делайте свое дело, пусть все пока идет своим чередом.

Рак

Ум, сосредоточенность и профессионализм – вот то, что поможет вам добиться намеченной цели. За семейный очаг не волнуйтесь, просто приходите домой в хорошем настроении.

Лев

Можно подумать о том, чем скрасить быт. Пройдитесь по магазинам в поисках бытовой техники и украшений, можно порадовать чем-нибудь семью. Звезды советуют не доверять новым знакомым.

Дева

Если появятся напряженные отношения с руководством, не устраивайте войну. Просто разберитесь со всем у себя в голове и попытайтесь найти компромисс. Поверьте, сейчас такой план можно назвать лучшим выходом из ситуации.

Весы

Сохраняйте на работе постоянную бдительность. Особого внимания потребует все, что связано с материальной ответственностью. В этот день никому не давайте денег в долг.

Скорпион

Лучший день для принятия судьбоносных решений. Положитесь на советы авторитетов – родителей, родственников и друзей. Они вам очень пригодятся.

Стрелец

Хороший день для того, чтобы улучшить свое финансовое положение. Удачная пятница для покупок и знакомств. Оставьте в стороне всякую мнительность – мир открыт тому, кто идет к нему с открытым сердцем.

Козерог

Идеальная пора для установления деловых связей и интересных, перспективных знакомств. Пока что забудьте о крупных и серьезных тратах – звезды предупреждают, что деньги вам в скором времени понадобятся.

Водолей

Выполняйте свои обязанности без спешки и с умом распределяйте свое время. Решите наконец свои семейные проблемы – за вас этого никто не сделает.

Рыбы

Благоприятный день для всех бумажных вопросов – начиная лотереи и заканчивая подписанием договоров. Возможен сюрприз в виде денежной премии. Достойный труд всегда хорошо оплачивается.

Ранее астролог рассказал, кого в декабре ждут неудачи и испытания.