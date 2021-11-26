Каким знакам зодиака повезет в декабре: прогноз от Павла Глобы

Удача улыбнется представителям трех звездных домов

Декабрь – это месяц, который наполнен приятными хлопотами. Покупка подарков, планирование праздника, подведение итогов. Чтобы не испортить эту волшебную атмосферу астролог Павел Глоба посоветовал всем знакам зодиака избегать ссор, конфликтов и негатива. Также нужно бережнее относиться к своему здоровью, чтобы оно не подвело в самый ответственный момент. Однако трем знака зодиака повезет чуточку больше. Им даже не придется прикладывать какие-то глобальные усилия, чтобы 2021 год завершился на хорошей ноте.

Телец

В декабре у Тельцов все будет складываться очень удачно. Представители знака смогут проявить себя на работе, а их старания обязательно заметят и высоко оценят. Ваша интуиция и хорошая память помогут избежать серьезных ошибок и на позитиве войти в 2022 год.

Рак

Ракам придется немножко постараться, чтобы все поучилось. Даже если и будут возникать какие-то трудности, то представители знака справятся с ними очень быстро. Не паникуйте и придерживайтесь плана. Тогда все точно будет хорошо.

Водолей

Представителям этого воздушного знака в декабре 2021 года особенно повезет. В последний месяц уходящего года Водолеям нужно подвести итоги, сделать работу на ошибками. Относитесь к жизни проще, не ищите во всем подвох и избавьтесь от людей, которые мешали вам двигаться дальше.

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