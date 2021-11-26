Каким знакам зодиака повезет перед Новым годом

Каким знакам зодиака повезет перед Новым годом
Фото: Утро.ру
Удача улыбнется трем представителям звездных домов

Астрологи назвали знаки зодиака, для которых предновогодний период будет самым благоприятным. В декабре фортуна обещает покровительствовать Ракам, Львам и Весам.

Раки

Ракам желательно больше времени уделять делам, которые приносят им истинное удовольствие. Представителям этого знака зодиака обеспечен большой прогресс. Они получат шанс раскрыть свой потенциал и укрепить авторитет. На личном фронте никаких потрясений не ожидается. Отношения с партнером будут гармоничными и стабильными. Звезды также сулят Ракам улучшение финансового положения.

Львы

Дела у Львов пойдут в гору. На работе сложатся благоприятные обстоятельства для того, чтобы наладить отношения с начальством и добиться повышения. Рожденные под этим созвездием люди смогут без особых усилий реализовать поставленные перед собой цели. Не исключены выгодные предложения со стороны бизнес-партнеров. По словам астрологов, отношения со второй половинкой у Львов выйдут на новый уровень.

Весы

Весы получат шанс реализовать себя в карьерном плане. При этом важно акцентировать внимание на выборе единомышленников. Не стоит делиться своими идеями и проектами с кем попало. Представителям этого знака зодиака желательно выбирать партнеров среди тех людей, кто разделяет их ценности. В конце декабря Весы скорее всего смогут купить то, о чем давно мечтали, передает "Московский Комсомолец". 

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, для каких знаков зодиака декабрь станет удачным месяцем. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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