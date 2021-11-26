Приметы на 27 ноября: что нельзя делать в Филиппов день

Приметы на 27 ноября: что нельзя делать в Филиппов день
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Христиане в этот день готовились к зиме

27 ноября православная церковь чтит память апостола Филиппа, с которого деревни завершали свадебный сезон перед наступлением Рождественского поста.

Святой Филипп родился в Кесарии Палестинской. За проявленную тведость на пути к Христу он стал диаконом. После гонений на христиан Филипп покинул Иерусалим, став странником, который проповедовал веру. По поверью, Филипп занимался исцелением страдающих недугом и даже изгонял нечистые силы. Его четыре дочери также следовали Божьей Истине, занимаясь лечением больных.

Традиции и обычаи

С Филиппова дня начинается Рождественский пост, который длится сорок дней. В это пору еще можно отведать мясной и молочной пищи, чтобы в скором времени перейти на постное питание.

С 27 ноября можно было уже проводить "бабьи засидки" – в это время женщины собирались для совместной работы, пряли лен с шерстью и распевали тихие песни, или же вели беседы. Не забывали о том, что для домового необходимо выносить пищу во двор. По поверью, обряд позволял уберечь скот во время холодного зимнего сезона.

Что нельзя делать в Филиппов день

Еду в этот день православные не раздавали – гостей зазывали только в дом и отправляли обратно с пустыми руками. А еще не ходили в лес, чтобы не оказаться целью для диких животных – в Филиппов день живность агрессивно себя ведет и может легко напасть на человека.

Молодые пары же откладывали свадьбу до следующей поры. А замужние женщины на день забывали о стирке и уборке, чтобы ненароком не вымести из избы удачу.

Приметы на 27 ноября

  • Иней – к урожаю овса;
  • Облачная погода – к майскому ненастью;
  • Пасмурно – к богатому хлебу.

Ранее мы рассказывали о том, что нельзя делать в Рождественский пост. 

Игорь ЛУКЬЯНОВ

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