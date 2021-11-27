Вскоре некоторым предстоит столкнуться с тяжелыми переживаниями

Уже совсем скоро сложный 2021 год подойдет к концу. Однако наступление нового периода не для всех окажется благоприятным. Так, специалисты по космическим объектам поведали, что представителей трех зодиакальных домов ждут серьезные испытания на любовном поприще.



Овен

Овны частенько грешат излишней концентрированностью на собственной персоне. В 2022-м году эта особенность может принести серьезные корректировки в их личную жизнь. Так, вторая половинка представителей этого зодиакального дома вполне способна разочароваться в своем избраннике. Обратите внимание, что любимому человеку не хватает ласки и внимания. Если не измените свое поведение, то объект вашей любви может найти все недостающие эмоции на стороне.

Козерог

Козероги, как заядлые трудоголики, огромное количество времени просвещают работе. Однако не стоит перегибать палку, такая зацикленность на трудовой деятельности способна разрушить семейную идиллию. Не исключено, что ваш партнер больше не сможет мириться с чувством одиночества и отправится на поиски более внимательного избранника.

Весы

Звезды советуют представителям этого зодиакального круга не позволять себе лишние вольности. Весы – весьма любвеобильный знак зодиака. Имейте в виду, что в какой-то момент ваш флирт и кокетство с другими людьми может привести к разрыву с любимым человеком. Подумайте, стоит ли минутное увлечение того, чтобы потерять близкого человека и лишиться настоящей любви.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, кого в декабре ждут неудачи и испытания.