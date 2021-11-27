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Тигр – животное опасное. Шутить с ним лучше не стоит, поэтому в 2022 году стоит придерживаться простых правил, благодаря которым хищник будет к вам благосклонен.
В 2022 году научитесь ценить себя. Настало время поставить свои интересы во главу угла. Балуйте себя, избавляйтесь от неприятных людей, мечтайте и не бойтесь говорить "нет".
Символ будущего года очень трепетно относится к семье. Если вдруг перед вами встанет выбор между работой и домом, то выбирать следует первое. Иначе Тигр затаит на вас обиду, и тогда о продвижении по карьерной лестнице можно даже не мечтать.
Даже если вам будет казаться, что сил больше нет, не сдавайтесь. Боритесь до конца. Лучше запаситесь терпением и ждите. Если вытерпите все испытания, которые свалятся на вашу голову, то символ 2022 года вас щедро вознаградит. Однако используйте честные методы борьбы.
Постоянно радуйте и себя, и близких. Нет, тратить бешеные деньги на подарки не нужно, можно обойтись каким-нибудь милым презентом. Главное сюрпризы делать от души. Тигр это оценит.
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