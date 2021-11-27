Чтобы все сложилось удачно: каких жизненных правил нужно придерживаться в год Тигра

Чтобы все сложилось удачно: каких жизненных правил нужно придерживаться в год Тигра
Фото: depositphotos.com
продолжениеРецепт легкого салата с семгой и авокадо без майонеза на Новый год
Хищник не простит вам слабость и пренебрежительное отношение к семье

Тигр – животное опасное. Шутить с ним лучше не стоит, поэтому в 2022 году стоит придерживаться простых правил, благодаря которым хищник будет к вам благосклонен. 

Любите себя 

В 2022 году научитесь ценить себя. Настало время поставить свои интересы во главу угла. Балуйте себя, избавляйтесь от неприятных людей, мечтайте и не бойтесь говорить "нет". 

Уделяйте больше внимания семье 

Символ будущего года очень трепетно относится к семье. Если вдруг перед вами встанет выбор между работой и домом, то выбирать следует первое. Иначе Тигр затаит на вас обиду, и тогда о продвижении по карьерной лестнице можно даже не мечтать. 

Не опускайте руки 

Даже если вам будет казаться, что сил больше нет, не сдавайтесь. Боритесь до конца. Лучше запаситесь терпением и ждите. Если вытерпите все испытания, которые свалятся на вашу голову, то символ 2022 года вас щедро вознаградит. Однако используйте честные методы борьбы. 

Делайте подарки 

Постоянно радуйте и себя, и близких. Нет, тратить бешеные деньги на подарки не нужно, можно обойтись каким-нибудь милым презентом. Главное сюрпризы делать от души. Тигр это оценит. 

Создавайте вокруг себя красоту

Мечтали о ремонте? Хотели что-то изменить в своей внешности? 2022 год – идеальное для этого время. Даже если вас все устраивает, дополните интерьер уютными мелочами, незначительно измените прическу. Пройдет совсем немного времени и вы поймете, что изменения были к лучшему. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как нельзя встречать Новый год-2022. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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