Для некоторых двенадцатый месяц подготовил неприятные сюрпризы

Очередной пандемийный год, который вот-вот подойдет к концу, сложно назвать легким и счастливым. Многие рассчитывают, что в следующем 2022-м году ситуация стабилизируется и жить станет легче. Однако от 2021 года остался еще целый месяц, в который вселенная способна нанести новые удары. Хуже всего придется представителям трех зодиакальных домов.



Козероги

Представителей этого зодиакального круга ждут серьезные проблемы в трудовой сфере. Злопыхатели и ненавистники готовы сделать все, чтобы свести многомесячные старания Козерогов на нет. Интриги, которые плетутся за спиной, способны подорвать доверие руководства. Главная задача – не пропустить удар и быть готовым к отстаиванию своих позиций. Также звезды не советуют быть расточительным. Возможно, в скором времени представителям этого знака потребуется крупная сумма денежных средств.

Тельцы

По словам астрологов, Тельцы больше других знаков пострадают от пагубного влияния Урана. Они будут ощущать некоторую неуверенность в своих действиях и способны принять неправильное решение. Такой промах может сильно аукнуться в будущем. Задача представителей этого зодиакального дома – тщательно продумывать каждый свой шаг. В судьбоносных вопросах можно опереться на поддержку родных людей и близких друзей. Также под конец года Тельцов ждут проблемы на личном фронте. Постарайтесь больше внимания уделять своей второй половинке.

Рыбы

Излишне впечатлительные Рыбы под Новый год почувствуют внутреннее выгорание. Дело в том, что они слишком близко к сердцу принимают происходящие вокруг трагические события. Эмоциональный фон представителей этого знака оставляет желать лучшего. Рыбам стоит сконцентрироваться на собственных проблемах. Также в декабре возможны конфликты с близкими людьми. Постарайтесь не срываться на родных и держите свои эмоции под контролем.

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