Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Очередной пандемийный год, который вот-вот подойдет к концу, сложно назвать легким и счастливым. Многие рассчитывают, что в следующем 2022-м году ситуация стабилизируется и жить станет легче. Однако от 2021 года остался еще целый месяц, в который вселенная способна нанести новые удары. Хуже всего придется представителям трех зодиакальных домов.
Представителей этого зодиакального круга ждут серьезные проблемы в трудовой сфере. Злопыхатели и ненавистники готовы сделать все, чтобы свести многомесячные старания Козерогов на нет. Интриги, которые плетутся за спиной, способны подорвать доверие руководства. Главная задача – не пропустить удар и быть готовым к отстаиванию своих позиций. Также звезды не советуют быть расточительным. Возможно, в скором времени представителям этого знака потребуется крупная сумма денежных средств.
По словам астрологов, Тельцы больше других знаков пострадают от пагубного влияния Урана. Они будут ощущать некоторую неуверенность в своих действиях и способны принять неправильное решение. Такой промах может сильно аукнуться в будущем. Задача представителей этого зодиакального дома – тщательно продумывать каждый свой шаг. В судьбоносных вопросах можно опереться на поддержку родных людей и близких друзей. Также под конец года Тельцов ждут проблемы на личном фронте. Постарайтесь больше внимания уделять своей второй половинке.
Излишне впечатлительные Рыбы под Новый год почувствуют внутреннее выгорание. Дело в том, что они слишком близко к сердцу принимают происходящие вокруг трагические события. Эмоциональный фон представителей этого знака оставляет желать лучшего. Рыбам стоит сконцентрироваться на собственных проблемах. Также в декабре возможны конфликты с близкими людьми. Постарайтесь не срываться на родных и держите свои эмоции под контролем.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, кого в 2022-м году ждет разрыв с любимым человеком.
Но внушительные льготы Анкаре вряд ли предоставят
Глава Белоруссии закрепил себя в качестве "террориста"