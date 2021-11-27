Что конкретно погубит Америку, пока неизвестно

Знаменитый теолог из Финляндии Ёоко Пихо предсказал большие беды американскому государству. Ясновидящий уверен, что вскоре эту страну ждет полное разрушение, которое станет возмездием за грехопадение народа и власть имущих.



Финский ясновидящий, который видит откровения о будущем во время сна, заявил, что Соединенные Штаты Америки будут стерты с лица земли по заслугам. Финн уверен, что американцев ждет "воздаяние за грехи". При этом пока точно неизвестно, каким образом это произойдет. Судя по тому, что от Америки камня на камне не останется, возможно, глобальное разрушение станет последствием природного катаклизма или использования оружия массового уничтожения.

Пихо, как и многие другие провидцы, также особое внимание уделяет Российской Федерации. Финский пророк уверен, что именно в России будут вести ожесточенную борьбу с приходом злых сил. По словам финна, Антихрист не сможет завладеть умами русских и нашими землями, поэтому Россия станет последним местом, вокруг которого будут собираться готовые бороться с нечистью люди.

Пихо также подробно описал Антихриста, который придет в наш мир. По его словам, посланник сил зла предстанет перед человечеством после завершения страшной и кровопролитной войны. Тогда Антихрист объявит, что готов создать новый мир, однако на самом деле, его целью будет построение Ада на земле.

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