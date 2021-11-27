Астрологический прогноз для всех знаков зодиака поможет провести воскресенье на высоте

Осень заканчивается на позитивной ноте. Конец ноября унесет с собой весь негатив, накопленный за год. Поэтому последнее воскресенье месяца стоит провести в медитациях, работе над собой и планировании следующих 12 месяцев.

Овен

Представителям знака нужно 28 ноября посвятить хобби. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие и что вы хотели бы развить в собственное дело. Идеи, которые придут Овнам, позволят вам реализовать давнюю мечту о работе на себя.

Телец

Тельцам пора отдохнуть от работы. Астрологи предупреждают, что эмоциональное выгорание не за горами. Поэтому проведите день в одиночестве и тишине. Посмотрите любимый фильм, примите горячую ванну или купите себе то, что давно хотелось. Порадуйте себя, это позволит подзарядиться энергией.

Близнецы

Вам придется решиться на серьезный шаг. Фортуна улыбается Близнецам, но продлится этот период недолго. Поэтому откладывать судьбоносное решение не стоит. Доверьтесь интуиции, она подскажет, как поступить правильно.

Рак

28.11.2021 Ракам стоит провести в семейном кругу. Постарайтесь разрешить все недопонимания, которые возникали в последнее время. Попросите прощения у родных, которых обидели. Главное не поддавайтесь эмоциям и не выплескивайте недовольство наружу.

Лев

Вам можно тратить деньги в это воскресенье. Покупки, даже крупные, окажутся успешными и полезными. Не жалейте на себя средства. Львов порадуют подарки себе и дадут силы на решение насущных проблем.

Дева

Представители знака почувствуют себя одинокими 28 ноября. Однако звезды напоминают, что у вас есть и союзники, и верные друзья. Девам нужно лишь не постесняться первыми написать или позвонить близким людям, который с удовольствием скрасят ваш день, что вернет вам уверенность в себе.

Весы

28 ноября Весам придется отбиваться от назойливых людей. Запаситесь терпением – окружающие не оставят вас в покое быстро. Чтобы сохранить самообладание, обратитесь за советом к старшему поколению.

Скорпион

День идеально подойдет для экспериментов. Скорпионам можно менять внешность или работу, начинать ремонт или обучение чему-то новому. Не упускайте шанс привнести в свою жизнь позитивную энергию.

Стрелец

28.11. Стрельцам стоит заняться собой. Отправьтесь в фитнес-зал или займитесь йогой. Физическая активность сейчас лучшее, что вы можете сделать для себя. Вечер посвятите косметологическим процедурам, чтобы начать новую неделю во всеоружии.

Козерог

Астрологи советуют Козерогам сделать первый шаг по отношению человеку, который им небезразличен. Не ждите проявления симпатии от другого, а действуйте сами. Тогда есть шанс на создание крепкой семьи в будущем.

Водолей

Фортуна наконец улыбнулась Водолеям. Все проблемы осени остались позади. Теперь же можно посвятить время себе. Астрологи рекомендуют зарегистрироваться на сайте знакомств и заняться личной жизнью.

Рыбы

Рыбам придется 28 ноября заниматься проблемами окружающих. Не отказывайте в помощи тем, кто о ней просит. Хорошее дело вернется вам сторицей.

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