Приметы на 28 ноября: что нельзя делать в Гурьев день

Приметы на 28 ноября: что нельзя делать в Гурьев день
Фото: www.pixabay.com
В эту дату начинается Рождественский пост

28 ноября православные люди поминают нескольких святых Гурия, Самона и Авивна. Все эти люди в свое время перенесли ужасные страдания за христианскую веру. А еще в воскресенье начнется один из самых длинных постов – Рождественский.

Что нельзя делать на Гурия

28 ноября для православных людей наступает период воздержания от многих житейских радостей, в том числе связанных с питанием.

В целом, всем людям в этот день строго запрещается устраивать разборки и ругань. Даже сильно повышать голос не стоит. В противном случае можно накликать на себя беду и привлечь нечистую силу. Также лучше воздержаться от пустой болтовни.

А еще не стоит затевать в воскресенье генеральную уборку. На Руси верили, что вместе с мусором можно вымести из дома защитные силы, и тогда Рождество придется встречать в окружении темной энергии.

Нельзя отказывать людям, которые попросили помощи. Речь идет не только о родственниках и друзьях, но и о незнакомом просящем. В противном случае начнутся проблемы в финансовом плане.

Если человек не собирается соблюдать Рождественский пост, то хотя бы в его первый день, 28 ноября, стоит отказаться от обильной трапезы. Отличным вариантом будет устроить в эту дату разгрузочный день без мяса и рыбы, а например, на овощах и постной каше.

Приметы

  1. Если на дорогах уже скопились снежные сугробы, зимний период будет очень морозным.
  2. Сильный мороз – значит, окружающее пространство избавилось от темной энергетики.
  3. Очень повезет тем, кто в этот день услышит ржание лошади.
  4. Проплывающие высоко в небесах облака обещают потепление.


Ранее "Утро.ру" делилось правилами соблюдения Рождественского поста.

Ольга ФЕДОРОВА

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