Как задобрить Тигра: новогодние ритуалы на исполнение желаний

Как задобрить Тигра: новогодние ритуалы на исполнение желаний
Фото: Tom Schneider/ imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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Несколько простых действий привлекут удачу и деньги в 2022 году

Новый год – волшебное время. Считается, что в этот сильный энергетически период можно изменить жизнь, например, бросив монетку в бокал шампанского – напиток нужно выпить, пока бьют куранты. Однако это далеко не все новогодние ритуалы на привлечение удачи и денег.

Как задобрить Тигра в Новый год 2022 

Накануне праздника полезно написать письмо во Вселенную. В своем послании нужно поблагодарить высшие силы за все хорошее, что произошло в прошедшем году. А также важно расписать свои желания и цели на следующие 12 месяцев. Многие верят, что это помогает достичь своих мечт. 

Также важно украсить новогоднюю елку золотыми игрушками, мишурой и огоньками. Этот цвет привлечет богатство в дом. Благотворно влияют на личную жизнь украшения в виде красного сердца. Хотите встретить любовь в 2022 году – вешайте на елку именно такие игрушки. Те, кто уже находится в паре, могут под бой курантов 12 раз поцеловать свою вторую половинку. Считается, что это убережет влюбленных от ссор и расставания. 

Удачу, согласно приметам, сулит и ровно 12 праздничных блюд на столе в новогоднюю ночь. Нельзя готовить больше или меньше, это не обрадует покровителя следующего года.

Чтобы мечты исполнились в будущем году, важно загадывать желание под бой курантов в прошедшем времени. Например, проговаривать про себя "Я купил(а) квартиру в 2022 году".

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, каких жизненных правил нужно придерживаться в год Тигра.

Полина ИВАНОВА

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