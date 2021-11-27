Несколько простых действий привлекут удачу и деньги в 2022 году

Новый год – волшебное время. Считается, что в этот сильный энергетически период можно изменить жизнь, например, бросив монетку в бокал шампанского – напиток нужно выпить, пока бьют куранты. Однако это далеко не все новогодние ритуалы на привлечение удачи и денег.

Как задобрить Тигра в Новый год 2022

Накануне праздника полезно написать письмо во Вселенную. В своем послании нужно поблагодарить высшие силы за все хорошее, что произошло в прошедшем году. А также важно расписать свои желания и цели на следующие 12 месяцев. Многие верят, что это помогает достичь своих мечт.

Также важно украсить новогоднюю елку золотыми игрушками, мишурой и огоньками. Этот цвет привлечет богатство в дом. Благотворно влияют на личную жизнь украшения в виде красного сердца. Хотите встретить любовь в 2022 году – вешайте на елку именно такие игрушки. Те, кто уже находится в паре, могут под бой курантов 12 раз поцеловать свою вторую половинку. Считается, что это убережет влюбленных от ссор и расставания.

Удачу, согласно приметам, сулит и ровно 12 праздничных блюд на столе в новогоднюю ночь. Нельзя готовить больше или меньше, это не обрадует покровителя следующего года.

Чтобы мечты исполнились в будущем году, важно загадывать желание под бой курантов в прошедшем времени. Например, проговаривать про себя "Я купил(а) квартиру в 2022 году".

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, каких жизненных правил нужно придерживаться в год Тигра.