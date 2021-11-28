Карты подскажут, как избежать трудностей

Таро – это уникальный инструмент, который способен предупредить об опасности, которая может повстречаться на жизненном пути. О том, что ждет в будущем и как избежать неприятностей, расскажет подробный таро-прогноз для каждого знака зодиака.

Овен – Колесница

Телец – Император

Овнов ждет спокойный 2022 год. Представители знака будут в гармонии с собой. Также будьте готовы к тому, что ваши доходы наконец пойдут в гору, потому что на работе все будет складываться весьма удачно. Свободным Овнам этот аркан предсказывает судьбоносную встречу, которая сделает вас счастливее.

Вы сможете справиться со всем, что подготовила для вас судьба. Не бойтесь быть амбициозными, строить планы и мечтать. 2022 год для Тельцов очень удачен. Возможен карьерный рост и настоящая любовь. Также представители знака смогут договориться со своим внутренним "я" и стать мудрее.

Близнецы – Перевернутая Смерть

Только не пугайтесь! В таро Смерть вовсе не означает что-то плохое. Напротив, это говорит о том, что сложный для Близнецов период подойдет к концу. Перед представителями знака откроются новые двери, так что дерзайте.

Рак – Отшельник

Перед Раками в 2022 году будет стоять непростая задача. Вам нужно будет разобраться в себе и поменять то, что вам не нравится. У вас все получится и вы найдете свое истинное призвание. Кстати, предстоящий год – идеальное время для того, чтобы выучить иностранный язык или заняться образованием.

Лев – ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МИР

Дева – Влюбленные

Представителям этого знака 2022 год подарит важные уроки. Львам нужно будет поменять себя и наконец усмирить свою гордыню. Порой вы будете оказываться в таких ситуациях, когда вам будет некомфортно и плохо, но не спешите уходить. Благодаря таким ситуациям вы сможете преодолеть себя.

У Дев 2022 год будет связан с построением отношений и любовью. Это прекрасное чувство подарит представителям знака силы для того, чтобы покорить этот мир. Скорее всего, перед вами будет стоять выбор, который сделать будет очень сложно. Не спешите с ответом и тщательно все обдумайте.

Весы – Перевернутый Дьявол

В 2022 году Весы будут много работать. Однако от дел вас будут постоянно отвлекать, так что держите себя в руках и сосредоточьтесь на главном. Если все сложится удачно, то год будет для вас особенно плодотворным.

Скорпион – Маг

Скорпионы в предстоящем году раскроют в себе те качества, которые позволят им добиться успеха. Не сдерживайте свои амбиции и смело двигайтесь навстречу своей мечте. Тем более, то ваша интуиция вас не подведет.

Стрелец – Звезда

Стрельцам 2022 год Тигра тоже сулит успех. Представителей знака ждут приятные перемены в жизни, интересные знакомства, любовь и крепкое здоровье. Эти события поднимут настроение и позволят добиться того, о чем вы давно метали.

Козерог – Шут

Обычно строгие и сдержанные Козероги в 2022 году позволят себе быть авантюрными. Вас ждут приключения, путешествия и множество новых впечатлений. Не теряйте голову и сохраняйте бдительность. Тогда вы сможете не только отдохнуть, но и получить повышение на работе.

Водолей – Перевернутая Башня

У Водолеев появится возможность поставить точку в давних спорах и конфликтах. Только не сдерживайте свои эмоции и не закрывайтесь в себе. И тогда 2022 год будет полон принятых событий и перемен к лучшему.

Рыбы – перевернутая Луна

Представителям этого знака нужно полагаться только на себя. Но не спешите прислушиваться к внутреннему голосу. Будет лучше, если все важные решения вы будете принимать после тщательного обдумывания.

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