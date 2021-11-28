Приметы на 29 ноября: что нельзя делать в Матвеев день

Приметы на 29 ноября: что нельзя делать в Матвеев день
Фото: pixabay.com
Суеверные старались не тратить деньги в это время

29 ноября в народе прозвали Матвеевым днем – о традициях и приметах читайте в нашем материале.

Что можно делать 29 ноября

В это время шел строгий Рождественский пост. Однако по сложившейся традиции люди ходили в гости и устраивали посиделки. Хозяйки потчевали собравшихся – разумеется, постными блюдами. Скромное угощение не мешало удовольствию от общения с родными и близкими.

Что нельзя делать в Матвеев день

Плохой приметой считалась трата денег и даже их подсчет. Суеверные не делали крупных покупок в этот день.

Если вы случайно надели вещь наизнанку – это, по народным поверьям, дурной знак.

На Матвеев день нельзя сидеть на столе. Считалось, что это навлечет на дом несчастья и болезни.

Приметы на 29 ноября

Нередко в этот день случались оттепели. Недаром крестьяне говорили, что на Матвея "земля преет" - снег таял и она была влажной.

Если 29 ноября облака висят низко – значит, скоро ударят морозы.

Также считалось, что если в этот день дует сильный ветер, то метели затянутся надолго – до 19 декабря, которое в народе называли днем Николы Зимнего.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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