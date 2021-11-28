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29 ноября в народе
прозвали Матвеевым днем – о традициях и приметах читайте в нашем материале.
В это время шел строгий Рождественский пост. Однако по сложившейся традиции люди ходили в гости и устраивали посиделки. Хозяйки потчевали собравшихся – разумеется, постными блюдами. Скромное угощение не мешало удовольствию от общения с родными и близкими.
Плохой приметой считалась трата денег и даже их подсчет. Суеверные не делали крупных покупок в этот день.
Если вы случайно надели вещь наизнанку – это, по народным поверьям, дурной знак.
На Матвеев день нельзя сидеть на столе. Считалось, что это навлечет на дом несчастья и болезни.
Нередко в этот день случались оттепели. Недаром крестьяне говорили, что на Матвея "земля преет" - снег таял и она была влажной.
Если 29 ноября облака висят низко – значит, скоро ударят морозы.
Также считалось, что если в этот день дует сильный ветер, то метели затянутся надолго – до 19 декабря, которое в народе называли днем Николы Зимнего.
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