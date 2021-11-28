Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на понедельник

Луна 29 ноября окажется в знаке Весы. Поэтому день отлично подойдет для решения всех рабочих вопросов. Можно смело назначать важные встречи. заключать сделки и решать бюрократические дела.

Овен

Овнам нужно сосредоточится на духовном в этот понедельник. Обдумайте, куда движется ваша жизнь. За советом, как вам дальше быть, стоит обратиться к старшим.

Телец

Астрологи предупреждают Тельцов – вокруг вас сейчас много завистников. Старайтесь не делиться личной информацией с коллегами и людьми, которых плохо знаете. Многие хотят сейчас подставить вас.

Близнецы

29.11.2021 Близнецы будут чувствовать вялость и усталость. Постарайтесь делегировать задачи на окружающих. Вечером примите горячую ванну и отправляйтесь спать пораньше.

Рак

Представители знака ощутят прилив энергии. В понедельник Раки смогут много добиться. Ставьте амбициозные цели и не бойтесь решительных шагов. Окружающие по достоинству оценят ваши старания.

Лев

Львом ждет приятная новость в этот день. Звезды предрекают представителям знака появление нового источника дохода. Деньги придут неожиданно и отказываться от возможности подзаработать не стоит.

Дева

Представители знака будет 29 ноября крайне чувствительны. Дев сможет расстроить всякий пустяк. Чтобы не впадать в депрессию, напишите старым друзьям. Близкие поддержат вас в трудную минуту.

Весы

Астрологи советуют по возможности избегать стрессовых ситуаций. Весам следует игнорировать попытки коллег и родных начать конфликт. Сейчас лучший способ не испортить отношения с окружающими – не отвечать на колкости.

Скорпион

Предстоит напряженный день. Скорпионы будет терпеть неудачи и достигать побед с попеременным успехом. Не стоит позволять эмоциям брать верх над собой, с холодной головой делайте то, что умеете. Так можно будет минимизировать негативные тенденции.

Стрелец

29.11. Стрельцов будут подстерегать разные ловушки. Выйти из сложных ситуаций получится с успехом, если довериться интуиции. Принимать решения головой сейчас совсем ни к чему.

Козерог

Козероги будет в центре внимания в понедельник. Вы заслужили всяческую похвалу и комплименты. Наслаждайтесь моментом, сейчас вы как никогда обаятельны и влиятельны.

Водолей

29 ноября Водолеи успеют переделать все нависшие над вами в последнее время дела. Составьте список задач, чтобы ничего не забыть. Так вы завершите осень на позитивной ноте и откроете доступ хорошей энергии.

Рыбы

Представители знака окажутся в центре любовной драмы. Рыбам стоит дважды подумать прежде, чем решиться на какое-то действие. Не поддавайтесь чувствам и тогда не ошибетесь с выбором.

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