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Начало зимы для многих окажется плодотворным и удачным. Чтобы фортуна улыбнулась, нужно завершить все дела до 1 декабря. В первые же дни следующего месяца важно проявить активность и настойчивость во всех делах.
Представителям знака на неделе с 29 ноября по 5 декабря рекомендуется заняться собой. Сейчас можно делать косметологические процедуры, стричь волосы и менять гардероб. Все изменения пойдут Овнам на пользу.
Вас ждут непростые семь дней. Тельцов со всех сторон будут поджидать испытания. Возможны трудности на работе, форс-мажорные ситуации, а также конфликты с родными. Астрологи советуют набраться терпения.
Звезды сулят Близнецам удачное время. Вы сможете получить выгодное предложение по работе. Однако затягивать с ответом не стоит – велик риск упустить шанс улучшить свое материальное положение.
Ракам будет непросто в окружении людей. Представителям знака захочется побыть в одиночестве. Не игнорируйте свою интуицию. Лучше отказаться от предложений друзей и родных, несмотря на протесты, чем выплеснуть потом на них негативные эмоции.
Вам стоит сейчас поберечь свое здоровье. Львам нужно заняться физической активностью. Хорошо подойдет плавание и пилатес. Если вам тяжело начать заниматься спортом, обратитесь за помощью к окружающим, чтобы проводить тренировки вместе.
Вам предстоит борьба самим с собой на неделе с 29 ноября по 5 декабря. Девы окажутся перед сложным выбором, избежать которого не удастся. Поэтому соберите все свои силы и сделайте смелый шаг, чтобы не упустить что-то важное из жизни.
Весы будут заняты вопросами личной жизни. Одинокие представители зодиакального дома могут встретить любовь всей своей жизни, поэтому вам стоит внимательно приглядеться к окружающим. Те, у кого есть пара, могут задуматься о следующем этапе в отношениях.
Займитесь медитацией. Для Скорпионов в этот период освобождение головы от лишних мыслей окажется крайне необходимым. Если такое занятие вам не по душе, замените его чтением книг или просмотром сериалов. Главное – отсеять тревожные и ненужные мысли.
Астрологи советуют Стрельцам завершить все мелкие дела. Долгосрочные проекты нужно отложить на потом. Так как в скором времени у вас будет крайне мало возможностей решать небольшие, но важные жизненные и рабочие вопросы.
Козерогам нужно отдохнуть. Если есть возможность, отправляйтесь в отпуск. Если обстоятельства этого не позволяют, старайтесь как можно больше проводит времени на свежем воздухе и после работы заниматься только собой.
У представителей знака начинается новая глава в жизни, поэтому важно составить список целей и планов. Не бойтесь даже самых смелых желаний. Водолеям сейчас сопутствует удача.
Для вас сейчас самое время заняться обучением. Рыбы застряли в одном состоянии, из которого пора выбираться. Приобретите новые навыки, чтобы перейти на следующую ступень карьеры.
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