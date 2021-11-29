Астрологический прогноз для всех знаков зодиака расскажет, как правильно начать зиму

Начало зимы для многих окажется плодотворным и удачным. Чтобы фортуна улыбнулась, нужно завершить все дела до 1 декабря. В первые же дни следующего месяца важно проявить активность и настойчивость во всех делах.

Овен

Представителям знака на неделе с 29 ноября по 5 декабря рекомендуется заняться собой. Сейчас можно делать косметологические процедуры, стричь волосы и менять гардероб. Все изменения пойдут Овнам на пользу.

Телец

Вас ждут непростые семь дней. Тельцов со всех сторон будут поджидать испытания. Возможны трудности на работе, форс-мажорные ситуации, а также конфликты с родными. Астрологи советуют набраться терпения.

Близнецы

Звезды сулят Близнецам удачное время. Вы сможете получить выгодное предложение по работе. Однако затягивать с ответом не стоит – велик риск упустить шанс улучшить свое материальное положение.

Рак

Ракам будет непросто в окружении людей. Представителям знака захочется побыть в одиночестве. Не игнорируйте свою интуицию. Лучше отказаться от предложений друзей и родных, несмотря на протесты, чем выплеснуть потом на них негативные эмоции.

Лев

Вам стоит сейчас поберечь свое здоровье. Львам нужно заняться физической активностью. Хорошо подойдет плавание и пилатес. Если вам тяжело начать заниматься спортом, обратитесь за помощью к окружающим, чтобы проводить тренировки вместе.

Дева

Вам предстоит борьба самим с собой на неделе с 29 ноября по 5 декабря. Девы окажутся перед сложным выбором, избежать которого не удастся. Поэтому соберите все свои силы и сделайте смелый шаг, чтобы не упустить что-то важное из жизни.

Весы

Весы будут заняты вопросами личной жизни. Одинокие представители зодиакального дома могут встретить любовь всей своей жизни, поэтому вам стоит внимательно приглядеться к окружающим. Те, у кого есть пара, могут задуматься о следующем этапе в отношениях.

Скорпион

Займитесь медитацией. Для Скорпионов в этот период освобождение головы от лишних мыслей окажется крайне необходимым. Если такое занятие вам не по душе, замените его чтением книг или просмотром сериалов. Главное – отсеять тревожные и ненужные мысли.

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам завершить все мелкие дела. Долгосрочные проекты нужно отложить на потом. Так как в скором времени у вас будет крайне мало возможностей решать небольшие, но важные жизненные и рабочие вопросы.

Козерог

Козерогам нужно отдохнуть. Если есть возможность, отправляйтесь в отпуск. Если обстоятельства этого не позволяют, старайтесь как можно больше проводит времени на свежем воздухе и после работы заниматься только собой.

Водолей

У представителей знака начинается новая глава в жизни, поэтому важно составить список целей и планов. Не бойтесь даже самых смелых желаний. Водолеям сейчас сопутствует удача.

Рыбы

Для вас сейчас самое время заняться обучением. Рыбы застряли в одном состоянии, из которого пора выбираться. Приобретите новые навыки, чтобы перейти на следующую ступень карьеры.

Ранее "Утро.Ньюс" делилось прогнозом для всех знаков зодиака на 2022 год по картам Таро.