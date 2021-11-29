Мощное влияние природных сил таит немало опасностей

За короткий промежуток времени культурная среда нашей страны понесла серьезные потери. Практически друг за другом этот мир покинули знаменитая российская артистка Нина Русланова, звезда "Ширли-мырли" Валерий Гаркалин и один из основателей отечественного рока Александр Градский. Удивительно, но смерти всех троих российских знаменитостей пришлись на таинственный коридор затмений.



Первая трагедия – кончина Валерия Гаркалина произошла 20 ноября. Нина Русланова ушла в мной мир 21 ноября. Александра Градского не стало 28 ноября. Череда печальных событий стартовала на следующий день после самого длинного за последние пять веков затмения Луны. Это выдающееся природное явление произошло 19 ноября и дало начало целому коридору затмений.

По мнению астрологов, данный период негативно влияет на жизнь людей и повышает риск наступления неблагоприятных событий. Многие в это время ощущают присутствие негативной энергии, повышенную тревожность и эмоциональное расстройство. Для кого-то такое состояние может привести к весьма печальным последствиям. Немало смертей приходится на это темное время. К сожалению, наглядным подтверждением слов астрологов стали три трагедии в культурной среде. Нужно иметь в виду, что неблагоприятный период еще не закончился, он продлится до 4 декабря.

Стоит отметить, что смерти Гаркалина и Руслановой, помимо прочего, пришлись на действие "кровавой пятницы". Затмение, которое случилось 19 ноября, было не только самым длительным за последние 500 лет, затянувшись на три дня, но и необычным по виду. Пугающий багровый оттенок лунного затмения прибавил негатива этому явлению. На следующий день после него скончался Гаркалин, а следом за ним Русланова. Таким образом, в неблагоприятные периоды нужно быть особенно внимательным.

Ранее "Утро.News" рассказывало, что еще сулит коридор затмений.