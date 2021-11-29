Некоторым в эту дату придется принять сложное решение

Второй рабочий день новой недели обещает поставить перед многими вопросы, которые будут иметь судьбоносное значение для будущего. Также представители некоторых зодиакальных домов испытают серьезные материальные трудности.



Овен

Звезды обещают Овнам неожиданную встречу со старым знакомым. Этот человек способен перевернуть вашу жизнь с ног на голову. Старые тайны рискуют вырваться наружу и наделать неприятностей. Также в этот день лучше воздержаться от крупных приобретений.

Телец

Тельцам необходимо наконец-то определиться. Подвешенное состояние, в котором они находились в последнее время срочно нужно изменить. Представители этого знака во всем могут опереться на близких и друзей.

Близнецы

30.11 Близнецам предстоит серьезный разговор. Скорее всего, представителей этого зодиакального дома ждет выяснение отношений с родственниками. Однако не исключено, что вас вызовут на беседу на работе. От вашей выдержки зависит, будет ли конфликт иметь последствия.

Рак

Задача Раков на вторник – внимательно прислушиваться к знаком судьбы. Представителям этого знака зодиака нужно довериться собственной интуиции, и тогда позитивные перемены в жизни не заставят себя ждать.

Лев

30-е ноября Львам стоит провести в спокойной, тихой атмосфере. В этот день резко повысится риск получить травму или заболеть. Шумные компании лучше избегать. Идеальным вариантом будет заняться творчеством или посвятить день неактивному отдыху.

Дева

Девы могут наконец-то расслабиться. Сложный период в жизни подходит к концу. Сейчас вы имеете полное право посвятить время себе – можно отправиться на шоппинг или сходить в кино с друзьями.

Весы

Весам стоит заняться детальным анализом прошедшего периода. Допущенные ошибки в будущем могут дорого обойтись. Также звезды не рекомендуют совершать крупные покупки, вскоре вам могут потребоваться деньги.

Скорпион

Астрологи обещают Скорпионам приятные встречи, которые способны серьезно изменить их жизнь. Представителям этого знака следует быть максимально открытыми к новым знакомствам. Возможны небольшие склоки на работе.

Стрелец

Сложный день. Перед Стрельцами встанет выбор, который способен оказать серьезное влияние на их будущее. От вашего решения многое зависит. Лучше посоветоваться с друзьями и близкими людьми.

Козерог

Козерогам пора внимательно оглядеться вокруг. Возможно рядом есть человек, который испытывает к вам очень сильные чувства. Также звезды обещают представителям этого зодиакального дома успехи в финансовых вопросах.

Водолей

Отличный день для решения рабочих моментов и проведения деловых переговоров. Водолеи будут на высоте, их дар убеждения оценят все окружающие. От крупных покупок лучше воздержаться, однако можно инвестировать небольшую сумму средств в надежное дело.

Рыбы

Рыбы столкнуться с непониманием и негативом со стороны коллег. Постарайтесь не конфликтовать, сейчас это сыграет на руку вашим недоброжелателям. Все спорные вопросы решайте с руководством. Дома также возможны небольшие конфликты.

Ранее астрологи рассказали, кого в декабре ждут неудачи и испытания.