Эмоции накалятся до предела: чем опасны 29 и 30 ноября

Эмоции накалятся до предела: чем опасны 29 и 30 ноября
Фото: Sonja Krebs/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Старайтесь держать себя в руках, чтобы не наделать глупостей

Ноябрь выдался непростым месяцем. В конце осени всегда много дел, но в этом году хлопот добавили небесные тела. Последние два дня месяца станут едва ли не самыми опасными за этот период. 

29 ноября 

Меркурий окажется в соединении с Солнцем, поэтому под ударом окажутся чувства. Вероятнее всего, многие почувствуют слабость, а прежняя уверенность в собственных силах куда-то улетучиться. Не исключено, что события этого понедельника наградят вас новыми комплексами и страхами. 

Особенно непросто будет людям с творческой профессией. Из-за неблагоприятного положения небесных тел вдохновение покинет вас, поэтому рассчитывать на какие-то стоящие результаты 29 ноября точно не стоит. 

30 ноября 

Приготовьтесь к внутренним бурям. Штормить будет сильно, поэтому спокойным вторник назвать точно нельзя. Негатив будет везде. Неблагоприятный эмоциональный фон приведет к тому, что вспомнятся старые обиды. Не исключены и новые конфликты. Не думайте о прошлом, живите настоящим и старайтесь контролировать свои эмоции. 

Также в эти дни лучше быть осторожнее с незнакомцами. Вас могут обмануть, так что держите ухо востро. 

Ранее "Утро.Ньюс" публиковало таро-прогноз от астролога для всех знаков зодиака на 2022 год. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Лукашенко боится плана оппозиции по референдуму – Латушко

Лидер НАУ призвал белорусов к протестному голосованию

Латвия пообещала России неприятности из-за ситуации на Украине

Рига давно примкнула к хору ненавистников нашей страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей