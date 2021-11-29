Старайтесь держать себя в руках, чтобы не наделать глупостей

Ноябрь выдался непростым месяцем. В конце осени всегда много дел, но в этом году хлопот добавили небесные тела. Последние два дня месяца станут едва ли не самыми опасными за этот период.

29 ноября

Меркурий окажется в соединении с Солнцем, поэтому под ударом окажутся чувства. Вероятнее всего, многие почувствуют слабость, а прежняя уверенность в собственных силах куда-то улетучиться. Не исключено, что события этого понедельника наградят вас новыми комплексами и страхами.

Особенно непросто будет людям с творческой профессией. Из-за неблагоприятного положения небесных тел вдохновение покинет вас, поэтому рассчитывать на какие-то стоящие результаты 29 ноября точно не стоит.

30 ноября

Приготовьтесь к внутренним бурям. Штормить будет сильно, поэтому спокойным вторник назвать точно нельзя. Негатив будет везде. Неблагоприятный эмоциональный фон приведет к тому, что вспомнятся старые обиды. Не исключены и новые конфликты. Не думайте о прошлом, живите настоящим и старайтесь контролировать свои эмоции.

Также в эти дни лучше быть осторожнее с незнакомцами. Вас могут обмануть, так что держите ухо востро.

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