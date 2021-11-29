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30 ноября православные чтят память Григория Чудотворца. Святой долгое время искал смысл жизни, но смог найти ответ на этот вечный вопрос только после прочтения Евангелия. Также Григорий обладал необычными способностями: мог лечить людей и примирять семьи.
Утро 30 ноября на Руси начиналось с похода в баню. Считалось, что это укрепит здоровье в преддверии зимы.
Также в день Григория Чудотворца было принято подводить итоги года и стараться закончить с выполнением тех обещаний, данных в этом году. Чтобы оставить все плохое в уходящем году, обязательно закройте такие "долги" перед своими близкими и самими собой.
Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, чем может быть опасно 30 ноября.
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