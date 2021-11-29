Если у вас запланировано путешествие, то его лучше перенести на другую дату

30 ноября православные чтят память Григория Чудотворца. Святой долгое время искал смысл жизни, но смог найти ответ на этот вечный вопрос только после прочтения Евангелия. Также Григорий обладал необычными способностями: мог лечить людей и примирять семьи.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ в день Григория Чудотворца

Утро 30 ноября на Руси начиналось с похода в баню. Считалось, что это укрепит здоровье в преддверии зимы.

Также в день Григория Чудотворца было принято подводить итоги года и стараться закончить с выполнением тех обещаний, данных в этом году. Чтобы оставить все плохое в уходящем году, обязательно закройте такие "долги" перед своими близкими и самими собой.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 30 НОЯБРЯ

Категорически запрещалось примерять чужие обручальные кольца. Если это сделать, то ждите беду.

В путешествие в день Григория Чудотворца оправляться тоже не стоит. Перенесите поездку на другой день, чтобы обезопасить себя.

Под запретом также любые ссоры с близкими. Конфликт, вероятнее всего, затянется, поэтому сохраняйте терпение.

Стричься 30 ноября тоже нельзя. Считалось, что тот, кто волосы отрежет, укоротит продолжительность своей жизни.

ПРИМЕТЫ НА 30 НОЯБРЯ

Хорошая погода стоит – зима будет теплой.

Сны, которые увидите на Григория Чудотворца, обязательно сбудутся.

Вода в колодце шумит – к морозам.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, чем может быть опасно 30 ноября.