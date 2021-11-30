Финансовая фортуна улыбнется счастливчикам

Китайские эксперты по небесным объектам рассказали, кому неслыханно повезет в последнем месяце уходящего года. Согласно Восточному гороскопу, удача в финансовой сфере ждет людей, которые были рождены в годы Тигра, Крысы и Змеи.



Тигр

Представителям этого китайского зодиакального круга звезды обещают большие успехи в карьере. Тиграм наконец-то удастся выправить свое материальное положение. При этом астрологи предупреждают, что у некоторых могут начаться проблемы в бизнесе, однако они будут быстро решены за счет контактов с нужными людьми. На помощь этих благодетелей можно будет рассчитывать и в будущем.

Крыса

В декабре Крысы смогут достичь невероятных высот в сфере своей трудовой деятельности. Помимо крупных финансовых поступлений, месяц порадует представителей этого знака китайского гороскопа признанием со стороны коллег и руководства. Достигнутые в двенадцатый месяц уходящего года успехи в будущем станут основой нового проекта, который позволит Крысам обзавестись стабильным источником дохода.

Змея

Звезды обещают Змеям неожиданную помощь в бизнес-сфере, которая придет со стороны третьих лиц. За счет поддержки опытных экспертов им удастся развить свой проект до очень высокого уровня. Благодаря позитивному стечению обстоятельств Змеи существенно пополнят свои банковские счета.

Кстати, недавно "Утро.ру" перечисляло самые эгоистичные знаки зодиака. Некоторые представители зодиакального круга готовы идти по головам.