Советы астрологов подскажут, как избежать проблем

1 декабря будет полезно немного помечтать. Подумайте о том, что бы вам хотелось изменить в своей жизни, а после начинайте действовать. Не сомневайтесь, что у вас все получится. Тем более, что рядом будут люди, готовые протянуть руку помощи в любой момент.

Овен

Среда начнется не самым лучшим образом. Овны 1 декабря могут получить неприятные вести. Не впадайте в уныние, а соберитесь. Используйте этот момент, чтобы наконец порвать с прошлым и начать двигаться вперед.

Телец

1.12 – идеальный день, чтобы приступить к осуществлению ваших самых амбициозных планов. В среду возможны полезные знакомства. Не отступайте от поставленной цели и удача вам улыбнется.

Близнецы

Близнецы 1.12.21 будут чувствовать себя подавленно. Представителям знака нужно приложить усилия, чтобы избавиться негатива, и сделать все, что в ваших силах, чтобы наконец почувствовать себя лучше. Отложите работу на время и дайте себе отдохнуть.

Рак

Семейные проблемы выйдут на первый план у Раков. 1 декабря эмоции будут бурлить, но постарайтесь держать себя в руках, чтобы не допустить крупной ссоры. Сейчас вашим близкими нужна поддержка, постарайтесь их понять.

Лев

1.12 Львы будут готовы доказать всему миру, чего они стоят. Ваша буйная энергия поможет достичь успеха и наконец добиться того, о чем вы давно мечтали. Во второй половине дня обязательно найдите время, чтобы восстановить силы.

Дева

Весы

Девам 1 декабря нужно рискнуть. Если вы это сделаете, то перед вами откроется множество новых возможностей. Но старайтесь избегать крайностей, иначе среда рискует превратиться в тяжелый и рутинный день. Держитесь своего плана.

Звезды будут на стороне Весов. Настало время подумать о себе. Возможно, вы давно хотели сменить место работы или поменять имидж. Среда идеально для этого подходит.

Скорпион

Ситуация на работе будет накалена до предела. Поэтому силы Скорпионов 1.12 будут на исходе. Представителям знака будет казаться, что они больше не в состоянии с чем-либо справиться. Чтобы не допустить этого, найдите время на отдых, потому что вам это действительно нужно.

Стрелец

Стрельцам предстоит использовать все свои дипломатические навыки, чтобы преодолеть множество препятствий на своем пути. Вас будут провоцировать, но сохраняйте спокойствие. Все, что вам нужно 1 декабря, – это верить в себя и не сдаваться.

Козерог

Хорошее настроение Козерогов поможет представителям знака решить любые проблемы быстро и легко. Не отступайте от своих взглядов, проявите упорство. Ваши старания обязательно заметят и оценят.

Водолей

Пришло время изменить свои привычки. Водолеям сейчас особенно важно быть гибкими, чтобы достичь целей. Если будете бунтовать, то это вряд ли приведет к чему-то хорошему.

Рыбы

Позаботьтесь о себе. Это позволит избежать ошибок. Рыбы к концу года заметно устали, поэтому вам нужно просто отключить голову и дать себе выдохнуть. Впереди еще много дел, поэтому обязательно восстановите свои внутренние ресурсы.

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