В среду не стоит искать единомышленников

1 декабря православные вспоминают святых мучеников Платона и Романа. Они пострадали за свою веру примерно в четвертом веке.

С юных лет Платон решил связать свою жизнь с Богом. Он активно обращал язычников в православную веру. Узнав об этом, император Агриппин пришел в ярость. Правитель приказал арестовать святого. Платона пытались заставить отречься от Господа, однако он стоял на своем. За это его казнили на суде.

Роман жил во времена правления императора Максимилиана. Как-то раз он встретил епарха, который шел на языческий праздник. Святой попытался направить руководителя провинции на путь истинный, однако у него ничего не вышло. Сторонники язычества, ставшие свидетелями данной сцены, схватили Романа и замучили его до смерти.

Традиции и обычаи в день Платона и Романа Зимоуказателей

В народе Платона и Романа прозвали "Зимоуказателями". Наши предки считали – какая погода установилась 1 декабря, такой будет и вся зима.

К мученикам мысленно обращались с просьбой улучшить материальное положение. Кроме того, им молились, чтобы пережить холода и в следующем году собрать богатый урожай.

Что нельзя делать 1 декабря

1 декабря нежелательно искать единомышленников. Вам вряд ли удастся добиться существенных успехов в совместных проектах.

В день Платона и Романа нельзя позволять гостям мыть посуду в вашем доме. Этим должна заниматься только хозяйка. Если посторонний человек возьмется за данную работу, то он, сам того не желая, "смоет" гармонию в семье.

В среду не стоит жаловаться на свою жизнь. В противном случае можно попасть под влияние нечистой силы.

Приметы на 1 декабря

За окном поднялся сильный ветер – к снежной зиме.

По двору разгуливает ворона – в скором времени потеплеет.

Вокруг месяца виднеется круг – ждите снегопада.

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