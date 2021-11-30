Для некоторых наступит черная полоса

В последний месяц уходящего года соперничество Сатурна и Урана может привести к тому, что удача покинет некоторые знаки зодиака. Как указала астролог Юлия Николаева, среди невезунчиков окажутся на этот раз Овны, Тельцы, Козероги, Водолеи и Девы – их попросту "накроет невезение".

Овен

Главная проблема Овнов сейчас – мировоззрение, которое разительно отличается от общепринятого. Разочарование преследуют кого-то во всем: в моральных ценностях, конфессиональной принадлежности, идеологии и даже в близких людях. Не исключены крупные финасовые потери. В декабре вам нужно забыть об операциях, связанных со здоровьем.

Тельцы

Тельцам грозят штрафы, суды и разводы. Как утверждает астролог, кто-то может пережить в декабре целое испытание, вплоть до конфликтов с начальством, которые могут вылиться в публичные разбирательства. А бизнес-партнеры могут пойти в отказ и заявить, что не желают выполнять свои обязательства.

Козерог

Козерогам светит потеря важных документов и риск нарваться на уловки мошенников. У кого-то во время дальней дороги домой может заглохнуть мотор, кого-то из Козерогов могут обокрасть и даже ограбить. Рядом снуют клеветники. Избегайте крупных незапланированных трат.

Водолей

Вот кому светят в последнем месяце года серьезные траты. Если сорвется ремонт или путешествие, уйдите с головой в работу. Есть риск конфликтов с семьей и начальством. Вы можете потерять документы и даже мобильный телефон.

Дева

Кому-то также грозят семейные распри, а также нарушения договора аренды. В квартире может случиться нечто неприятное, вроде скачка напряжения и подтопа от невнимательных и небрежных соседей – придется выкладываться на ремонт.

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