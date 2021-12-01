Некоторые окажутся заложниками собственных иллюзий

Первого декабря ретроградный Нептун поменяет направление движения и начнет возвращаться в обычное положение. Астролог Денис Холодницкий рассказал, как данное явление отразится на жизни людей.

Человечество находилось под влиянием ретроградного Нептуна с 25 июня. Этот период выдался крайне сложным – нервы многих были на пределе, приходилось бороться с апатией и депрессивным настроением. У кого-то появились новые зависимости, отравляющие жизнь.

По словам астролога, не стоит надеяться на то, что в первый день зимы черная полоса резко сменится на белую. Холодницкий объяснил – чтобы Нептун вернулся в прежнее положение, потребуется некоторое время. Ситуация начнет налаживаться примерно через неделю, передает "Пятый канал".

Как только планета достигнет своей цели, люди начнут ощущать влияние позитивных тенденций. Во многих проснется желание начать действовать и достигать поставленных перед собой целей. Эмоциональный фон стабилизируется, что станет благоприятной почвой для каких-либо свершений и перемен.

"Вы будете чувствовать себя более спокойно, уверено, счастье вернется в вашу жизнь, будете больше замечать радостные моменты", – заявил эксперт по звездам.

Большинство ощутит эмоциональный подъем. Появятся интересные идеи, которые захочется реализовать в ближайшее время, а также желание научиться чему-то новому. Творческие люди будут чувствовать себя как никогда востребованными.

Однако не обойдется без отрицательных моментов. Так, например, некоторые окажутся заложниками собственных иллюзий. Нептун будет наказывать обманщиков и тех, кто намеренно вводит окружающих в заблуждение.

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