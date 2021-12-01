Для многих наступает период перемен

Четверг станет отправной точкой в новую жизнь для некоторых знаков зодиака.



Овен

Важный с точки зрения определения дальнейшего будущего день. Овны могут столкнуться с судьбоносными вопросами, решение которых позволит им серьезно изменить ход вещей. Заручитесь поддержкой близких, некоторые шаги не сделать без одобрения родных людей.

Телец

2 декабря Тельцы могут встретить человека, который перевернет их жизнь с ног на голову. Появление влиятельного покровителя поможет представителям этого зодиакального круга продвинуться по карьерной лестнице или вовсе сменить сферу деятельности. От крупных покупок пока лучше воздержаться.

Близнецы

Близнецы ощутят себя на высоте. Мощный прилив энергии позволит им разобраться с накопившимися делами. Наконец-то все будет расставлено по своим местам. Можете позволить себе приятную покупку или поход в развлекательное заведение.

Рак

Для Раков наступает сложный период. 02.12 они могут столкнуться с предательством близких людей. Постарайтесь держать себя в руках и с достоинством пройдите через все невзгоды. Звезды советуют избегать шумные компании.

Лев

Для Львов наступает период познания самих себя. Возможно, вы ощутите, что во многих вопросах ведете себя неправильно. Не забывайте, что никогда не поздно изменить себя к лучшему. Особое внимание уделите безопасности и здоровью.

Дева

Звезды советуют представителям этого зодиакального дома посвятить время планированию на будущее. Если Девы будут следовать четкому плану, их ждет успех в карьере. Также возможны небольшие конфликты в семье.

Весы

Астрологи предостерегают Весов от излишней доверчивости. Внимательно следите за окружающими людьми, возможно, кто-то давно точит на вас зуб. В финансовом плане грядут серьезные позитивные перемены.

Скорпион

Скорпионам нужно как можно внимательнее прислушиваться к знакам судьбы. Звезды подарят им возможность серьезно изменить свою жизнь. Основная задача – не упустить благоприятный момент.

Стрелец

Астрологи обещают Стрельцам встречу с давно забытым человеком. Ностальгия по былым временам может подорвать вашу уверенность в правильности текущего положения дел. Не забывайте, что каждое решение должно быть хорошо продумано.

Козерог

Благоприятный день. Козерогам улыбнется финансовая фортуна. Возможно получение крупной премии или выигрыша. В этот день представителям данного зодиакального дома можно рискнуть и вложить деньги в новый проект.

Водолей

День будет полон противоречий. Водолеям пора сконцентрироваться на текущих задачах и прекратить думать о прошлом. Впереди их ждет судьбоносная встреча, которая может перерасти в бурный роман и закончиться свадьбой.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам быть более осмотрительными. Некоторые ваши коллеги склонны к интригам. Все рабочие вопросы решайте только с руководством. От крупных покупок и шумных компаний пока лучше воздержаться.

Ранее был опубликован таро-прогноз для всех знаков зодиака на 2022 год.

