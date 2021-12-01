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2 декабря православные чтят память пророка Авдия. Он появился на свет в селе Вифарама.
Авдий работал домоправителем у израильского царя Ахава. Жена пророка выступала за притеснения христиан. В это время святой оказывал помощь пленникам и искал приют для беглецов.
Когда многие жители Израиля склонились к язычеству, Авдий тайно исповедовал христианство. В какой-то момент он решил оставить царскую службу и отправиться вслед за пророком Илиею Фесвитянином. Спустя некоторое время святой получил пророческий дар.
Пророк скончался в начале девятого века до нашей эры. Авдия похоронили в Самарии.
В народе Авдея называли Авдеем. Прозвище "Радетель" он получил из-за того, что считался хранителем домашнего уюта и благополучия.
2 декабря крестьяне старались без надобности не выходить из дома. Они верили, что за окнами бушует нечистая сила. Было принято устраивать посиделки в кругу семьи и делиться различными историями.
В четверг нежелательно выяснять отношения с родными. Поскольку святой пророк Авдий считается хранителем благополучия в семье, то ссоры между близкими его сильно рассердят. За это он накажет всех тех, кто нарушил гармонию в своей "ячейке общества".
На Авдея не стоит открывать окна настежь. В соответствии с суеверием, в дом может проникнуть нечистая сила.
2 декабря – не лучший день для походов по гостям. Как считали наши предки, из-за этого можно рассориться с другими членами семьи.
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