Приметы на 2 декабря: что нельзя делать в день Авдея Радетеля

Приметы на 2 декабря: что нельзя делать в день Авдея Радетеля
Фото: Stefan Ziese/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В четверг нежелательно ссориться с близкими

2 декабря православные чтят память пророка Авдия. Он появился на свет в селе Вифарама.

Авдий работал домоправителем у израильского царя Ахава. Жена пророка выступала за притеснения христиан. В это время святой оказывал помощь пленникам и искал приют для беглецов.

Когда многие жители Израиля склонились к язычеству, Авдий тайно исповедовал христианство. В какой-то момент он решил оставить царскую службу и отправиться вслед за пророком Илиею Фесвитянином. Спустя некоторое время святой получил пророческий дар.

Пророк скончался в начале девятого века до нашей эры. Авдия похоронили в Самарии.

Традиции и обычаи в день Авдея Радетеля

В народе Авдея называли Авдеем. Прозвище "Радетель" он получил из-за того, что считался хранителем домашнего уюта и благополучия.

2 декабря крестьяне старались без надобности не выходить из дома. Они верили, что за окнами бушует нечистая сила. Было принято устраивать посиделки в кругу семьи и делиться различными историями. 

Что нельзя делать 2 декабря

В четверг нежелательно выяснять отношения с родными. Поскольку святой пророк Авдий считается хранителем благополучия в семье, то ссоры между близкими его сильно рассердят. За это он накажет всех тех, кто нарушил гармонию в своей "ячейке общества".

На Авдея не стоит открывать окна настежь. В соответствии с суеверием, в дом может проникнуть нечистая сила.

2 декабря – не лучший день для походов по гостям. Как считали наши предки, из-за этого можно рассориться с другими членами семьи.

Приметы на 2 декабря

  • За окном идет снег и дует ветер – зима выдастся морозной.
  • Большие сугробы сулят хороший урожай в следующем году.
  • На улице стоит пасмурная погода – к скорому потеплению. 

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Анастасия ГОРЮНОВА

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