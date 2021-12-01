Астролог предсказала некоторым зодиакальным домам финансовый успех в декабре

Декабрь обещает стать удачным месяцем для некоторых знаков зодиака. Пятерым счастливчикам улыбнется финансовая фортуна. При этом далеко не всем придется тяжело трудиться ради новой прибыли.

Рак

Представители знака могут получить крупную сумму денег, если наведут порядок в своих финансовых документах и бизнесе. Особенно повезет Ракам – работникам банков, кинологам, журналистам и машинистам. В декабре удачными будут сделки на работе.

Лев

Львы смогут заработать лишние деньги на любимом деле. Это может быть хобби или консультация, также будет возможность монетизировать свои навыки и таланты. Некоторых ждет приятный денежный сюрприз от родственников.

Скорпион

Астролог Юлия Николаева на сайте "Астромеридиан" предрекает Скорпионам выгоду при совершении сделок по недвижимости. Продажа других своих вещей также может оказаться прибыльной. Впрочем, не исключены и случайное появление денег, например, через выигрыш в лотерею.

Стрелец

Представители этого зодиакального дома смогут перед Новым годом заработать на знаниях. Если знаете, как монетизировать информацию через соцсети, не упускайте шанса извлечь максимум выгоды. Звезды особенно расположены помочь тем Стрельцам, кто так или иначе работает с текстом.

Козерог

А вот среди Козерогов финансовые щедрые подарки в декабре могут получить ученые, медики и творческие люди. Хорошо заработать можно и с помощью инвестиций, указывает астролог.

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