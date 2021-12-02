Звезды подскажут, как лучше распланировать свой день

В этот день крайне важно контролировать свои эмоции. Не исключены провокации со стороны. Однако ввязываться в конфликты не стоит – велик риск, что они перерастут в серьезный скандал. Взаимоотношения с окружающими будут складываться достаточно напряженно.

Овен

3 декабря – отличный день для того, чтобы добиться повышения по работе. Овны будут с легкостью находить общий язык как с начальством, так и с коллегами. Вы получите шанс проявить себя с лучшей стороны.

Телец

Тельцов ждет неблагоприятный день. Вы будете подвержены стрессу и прочим негативным влияниям. Скорее всего вы начнете искать в себе какие-либо недостатки и копаться в прошлом. Все это ни к чему хорошему не приведет. Позвольте себе расслабиться и сбросить напряжение.

Близнецы

В пятницу Близнецы будут как никогда раздражительными. Постарайтесь успокоиться и взглянуть на вещи под другим ракурсом. Не принимайте все близко к сердцу, и тогда в скором времени вы ощутите влияние позитивных тенденций.

Рак

Раки наконец-то увидят результаты проделанной работы. Вы останетесь довольны собой. Однако не стоит ждать, что вы моментально разбогатеете и добьетесь больших успехов. Не стесняйтесь обращаться за помощью к знающим людям.

Лев

Львы смогут разобраться в своих желаниях и расставить приоритеты. Запущенные ранее проекты начнут приносить прибыль, что не может не радовать. У вас появится шанс наладить отношения с близкими и коллегами. Не исключены новые интересные знакомства.

Дева

3 декабря жизненная энергия Дев окажется на нуле. Акцентируйте внимание на своем здоровье. Позвольте себе пару дней отдохнуть от работы. Времяпровождение в домашней обстановке быстро вернет вас в строй.

Весы

Первая половина дня не очень подходит для решения финансовых вопросов. Весы рискуют стать жертвой мошенников. После обеда можно поговорить с начальством на тему повышения. Вполне возможно, что вам удастся добиться продвижения по карьерной лестнице.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам расставить приоритеты, чтобы понять, какую цель нужно достигнуть в первую очередь. Не стоит браться за несколько дел сразу. Не исключены конфликты с друзьями.

Стрелец

В пятницу Стрельцы будут захвачены желанием во что бы то ни стало достичь поставленных перед собой целей. Для этого вам придется отодвинуть личную жизнь на второй план. Такое положение дел не устроит вашего партнера. Могут возникнуть недопонимания и ссоры.

Козерог

Козероги будут чрезмерно активными в работе. Однако излишняя инициативность может сыграть против вас. Придется решать не только свои, но и чужие проблемы. Обратитесь за советом к близким – они не бросят вас в беде.

Водолей

3 декабря – не самый удачный день для Водолеев. Вы скорее всего столкнетесь с трудностями в личной жизни. Из-за частых ссор с партнером вам может показаться, что чувства начали угасать. Однако не стоит паниковать – решить данную проблему поможет обычный отдых.

Рыбы

Отношения с начальством и коллегами будут складываться замечательно. Рыбам стоит использовать подобное благоприятное стечение обстоятельств для того, чтобы показать, на что вы способны. Звезды обещают вам улучшение финансового положения.



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