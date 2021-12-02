Приметы на 3 декабря: что нельзя делать в день Прокла

Приметы на 3 декабря: что нельзя делать в день Прокла
Фото: АГН «Москва» / Александр Авилов
В пятницу нежелательно отправляться в дальнюю дорогу

3 декабря – день памяти архиепископа Константинопольского Прокла. Он являлся учеником святителя Иоанна Златоуста.

Прокл своими глазами увидел, как Златоусту явился апостол Павел. Именно Иоанн познакомил своего преемника со Священным Писанием, а также научил его в совершенной форме излагать мысли.

После кончины святителя Прокл стал епископом в городе Кизик. Однако еретики изгнали святого, и он был вынужден вернуться в Константинополь.

Прокл начал проповедовать в местных храмах, наставляя людей на путь истинный и помогая обездоленным. Спустя некоторое время он стал архиепископом Константинопольским. Ученик Иоанна Златоуста управлял Церковью в течение 12 лет.

Традиции и обычаи в день Прокла

К этому дню крестьяне прокладывали санный путь. Перед тем, как отправиться в поездку, необходимо было помолиться Господу.

В день Прокла наши предки читали заговоры против нечистой силы, чтобы она не портила никому жизнь. 

Что нельзя делать 3 декабря

3 декабря не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Как гласит суеверие, в пути могут произойти серьезные неприятности.

Если за окном началась метель, то не нужно делиться с окружающими своими планами на будущее. Наши предки считали – подобные разговоры под вой пурги приведут к тому, что задуманное никогда не реализуется.

Нежелательно в этот день поздно ложиться спать. В противном случае можно попасть под влияние злого духа.

Приметы на 3 декабря

  • Если вы увидели тетерева, сидящего на верхушке дерева – день выдастся погожим.
  • Из печки доносится треск поленьев – ждите мороза.
  • 3 декабря идет снег – 3 июля будут лить дожди. 

Ранее астролог предрекла сложный период для пяти знаков зодиака в декабре. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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