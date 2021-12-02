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3 декабря – день памяти архиепископа Константинопольского Прокла. Он являлся учеником святителя Иоанна Златоуста.
Прокл своими глазами увидел, как Златоусту явился апостол Павел. Именно Иоанн познакомил своего преемника со Священным Писанием, а также научил его в совершенной форме излагать мысли.
После кончины святителя Прокл стал епископом в городе Кизик. Однако еретики изгнали святого, и он был вынужден вернуться в Константинополь.
Прокл начал проповедовать в местных храмах, наставляя людей на путь истинный и помогая обездоленным. Спустя некоторое время он стал архиепископом Константинопольским. Ученик Иоанна Златоуста управлял Церковью в течение 12 лет.
К этому дню крестьяне прокладывали санный путь. Перед тем, как отправиться в поездку, необходимо было помолиться Господу.
В день Прокла наши предки читали заговоры против нечистой силы, чтобы она не портила никому жизнь.
3 декабря не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Как гласит суеверие, в пути могут произойти серьезные неприятности.
Если за окном началась метель, то не нужно делиться с окружающими своими планами на будущее. Наши предки считали – подобные разговоры под вой пурги приведут к тому, что задуманное никогда не реализуется.
Нежелательно в этот день поздно ложиться спать. В противном случае можно попасть под влияние злого духа.
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