Простые жизненные правила помогут заручиться поддержкой Вселенной

В последнее время все популярнее становятся теории о том, что деньги любят позитивную энергию. Многие считают, что нельзя постоянно подсчитывать доходы, ведь иначе можно спугнуть финансовую фортуну. Есть и другие суеверия по привлечению дополнительного дохода в свою жизнь.

Как привлечь деньги, согласно приметам

1. Можно общаться с людьми, которые зарабатывают больше. Подобное обеспеченное окружение благотворно повлияет на собственные материальные достижения.

2. В углах каждой комнаты в доме нужно положить бумажную купюру. Она необязательно должна быть крупной.

3. Также важно всегда хранить бумажную купюру в кошельке. Пустой же аксессуар отталкивает поток денег.

4. Если возникает необходимость взять средства в долг, стоит это делать в первой половине дня. Если просить деньги вечером, велика вероятность, что отдать их быстро не получится. То же суеверие действует и при оформлении кредитов.

5. Также важно с вниманием относиться к заначкам на черный день. Эти средства нужно прятать в темном месте, а не оставлять на солнечном свете. Считается, что солнце способно "растворить" финансы.