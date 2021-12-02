ТОП-5 суеверий по привлечению денег: что нужно делать

ТОП-5 суеверий по привлечению денег: что нужно делать
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Простые жизненные правила помогут заручиться поддержкой Вселенной

В последнее время все популярнее становятся теории о том, что деньги любят позитивную энергию. Многие считают, что нельзя постоянно подсчитывать доходы, ведь иначе можно спугнуть финансовую фортуну. Есть и другие суеверия по привлечению дополнительного дохода в свою жизнь.

Как привлечь деньги, согласно приметам

1. Можно общаться с людьми, которые зарабатывают больше. Подобное обеспеченное окружение благотворно повлияет на собственные материальные достижения.

2. В углах каждой комнаты в доме нужно положить бумажную купюру. Она необязательно должна быть крупной. 

3. Также важно всегда хранить бумажную купюру в кошельке. Пустой же аксессуар отталкивает поток денег.

4. Если возникает необходимость взять средства в долг, стоит это делать в первой половине дня. Если просить деньги вечером, велика вероятность, что отдать их быстро не получится. То же суеверие действует и при оформлении кредитов.

5. Также важно с вниманием относиться к заначкам на черный день. Эти средства нужно прятать в темном месте, а не оставлять на солнечном свете. Считается, что солнце способно "растворить" финансы. 

Полина ИВАНОВА

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