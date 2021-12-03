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До наступления 2022 года осталось меньше месяца. Многие ожидают, что с началом новой главы в жизни произойдут благоприятные изменения. Однако спрятаться от трудностей не получится. Зато можно заранее подготовиться к появлению неприятных моментов. Астрологи рассказали, какие дни в 22 году выдадутся самыми неудачными.
В новом году пятница, 13-е число выпадет на май. Эксперты по звездам советуют воздержаться от разговоров о своем будущем. Также не стоит вмешиваться в конфликты, иначе можно нарваться на неприятности.
В 2022 году ожидаются четыре затмения: два солнечных – 30 апреля и 25 октября, а также два лунных – 16 мая и 8 ноября. В эти дни важно отказаться от необдуманных поступков и неоправданных рисков. Чтобы не разгневать фортуну, желательно придерживаться четкого плана действий, передает портал EAOMedia.ru.
Меркурий (4 января, 10 мая, 10 сентября, 29 декабря) – многие начнут корить себя за то, что потратили деньги на какие-то ненужные вещи.
Плутон (29 апреля) – в этот день не стоит браться за что-то новое, так как добиться успехов вряд ли получится.
Сатурн (5 июня) – желательно сначала решить все старые проблемы, а только потом начинать новые проекты.
Нептун (28 июня) – в этот летний день обострятся отношения между близкими.
Юпитер (28 июля) – многие будут чувствовать себя максимально неуверенно.
Уран (24 августа) – велик риск попасться на удочку мошенников.
Марс (30 октября) – будет сложно контролировать свои эмоции и следить за языком.
Ранее астролог Тиана Атлас назвала наиболее удачные дни в 2022 году.
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