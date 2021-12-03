Кому-то придется изменить свои взгляды на жизнь

Эксперт по звездам Тамара Глоба поделилась астрологическим прогнозом на 2022 год. В соответствии с ее предсказаниями, троим представителям зодиакального круга придется несладко.

Тельцы

В 2022 году Тельцы могут столкнуться с предательством со стороны близкого человека. Поступки некоторых важных для них людей сильно разочаруют. Обстановка на личном фронте обещает быть напряженной. До расставания дело не дойдет, однако избежать нервотрепки не получится. Астролог советует Тельцам научиться сглаживать острые углы и периодически идти на компромисс. Стоит больше времени уделять своему здоровью, в противном случае обострившиеся недуги могут надолго выбить из колеи.

Раки

Непростым следующий год будет и для Раков. Им придется кардинально поменять свои взгляды на жизнь. Чрезмерное упрямство и стереотипы станут тормозом на пути к развитию. Чтобы добиться успехов, придется выйти из зоны комфорта и начать работать над собой. Важно быть искренними в общении с окружающими и открытыми миру – тогда дела пойдут в гору. Глоба обратила внимание на то, как важно научиться слышать и слушать своего партнера. Не стоит постоянно придираться к любимому человеку, а также изводить его упреками.

Козероги

В 2022 году Козероги будут вынуждены очень много работать. А вот тратить придется по минимуму. Необходимость постоянно экономить будет раздражать представителей этого знака зодиака. О легком успехе им можно забыть. Реализовать поставленные перед собой цели получится только у инициативных и настойчивых людей. К решению задач необходимо подходить максимально серьезно – в общем, расслабиться не получится. Не исключено, что придется часто менять свои планы и подстраиваться под обстоятельства, передает FTimes.