Не все в субботу смогут добиться успехов

Первая половина дня обещает быть напряженной. Возможны конфликты и попадание в неловкие ситуации. Чтобы воплотить задуманное в жизнь, придется держать эмоции под контролем. После обеда у многих появится шанс встретиться с давними друзьями и как следует отдохнуть.

Овен

4 декабря Овнам можно смело отправляться в магазин и совершать серьезные покупки. Вам удастся успешно реализовать все планы на день. Если вы попадете в затруднительную ситуацию, родные обязательно протянут вам руку помощи.

Телец

В субботу удача отвернется от Тельцов. Придется рассчитывать только на собственные силы. Не исключены финансовые проблемы. Не стоит надеяться на легкий заработок, так как велик риск стать жертвой мошенников.

Близнецы

Чтобы добиться успехов в делах, Близнецам важно проявить инициативность и целеустремленность. Этот день подходит для того, чтобы обсудить с партнером все волнующие моменты.

Рак

4 декабря Ракам будет достаточно сложно сконцентрироваться на чем-то важном. Вам будет казаться, что вы ничего не успеваете. Однако не стоит паниковать. Лучше обратитесь за помощью к родным или друзьям.

Лев

Львам стоит больше времени уделять своему партнеру. Из-за плотного графика вы отодвинули личную жизнь на второй план. Устройте совместный досуг – отправьтесь на прогулку, посмотрите любимые фильмы. И постарайтесь правильно расставить приоритеты.

Дева

Астрологи предупреждают Дев – в субботу вы можете попасться на удочку мошенников. Поэтому не доверяйте малознакомым людям и не рассказывайте о своих планах. Кто-то может начать распространять слухи у вас за спиной. Главное, не ведитесь на провокации.

Весы

Весам не стоит ввязываться в какие-либо авантюры. Проведите день в спокойной обстановке. Уделите внимание решению семейных проблем. Постарайтесь сгладить все острые углы и вернуть гармонию в дом.

Скорпион

4 декабря Скорпионам важно контролировать свои эмоции. Лишние конфликты вам точно не нужны. Настройтесь на умиротворенный лад и выполняйте свою работу. В отношениях с начальством желательно соблюдать нейтралитет.

Стрелец

День идеально подходит для того, чтобы провести время в кругу семьи. Не стоит акцентировать внимание на недостатках любимого человека. Только от вас зависит, какая атмосфера сложится дома.

Козерог

Козерогов ждет неудачный день. Дела будут продвигаться очень медленно, что не может не раздражать. Не ввязывайтесь в конфликты – это ни к чему хорошему не приведет. Побудьте наедине со своими мыслями. Так вы поймете, чего действительно хотите.

Водолей

4 декабря Водолеи как никогда склонны критиковать окружающих. Не позволяйте негативу захватить ваш разум. Думайте о положительных моментах и о том, как наладить отношения с близкими.

Рыбы

Рыбам в этот день придется бороться с соблазнами. Не откладывайте серьезные дела в долгий ящик. Лучше решайте проблемы по мере их появления. Не бойтесь идти на уступки – это улучшит ваши отношения с родными.

Ранее астрологи назвали самые неудачные дни в 2022 году.