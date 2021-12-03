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4 декабря православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник связан с важной главой в жизни Девы Марии.
Когда святой Анне, матери Девы Марии, явился ангел, она пообещала ему связать жизнь будущего ребенка с Господом. В итоге женщина сдержала свое слово.
Когда Марии исполнилось три года, родители пришли с ней к Иерусалимскому храму. Святая Анна и святой Иоаким поставили малышку на первую ступеньку лестницы, ведущей ко входу в культовое сооружение. Девочка не растерялась и быстро начала подниматься вверх.
Такое рвение удивило окружающих. Остальные маленькие дети звали на помощь родителей, а Мария справилась сама. Спустя некоторое время первосвященник повел ребенка в Святую святых – часть храма, где хранились Скрижали Завета. Это стало исключением из правил, ведь раньше в это помещение раз в год входил только человек, возглавлявший службу.
Богородица жила в Иерусалимском храме до 12 лет.
Крестьяне верили, что в этот день начинается настоящая зима. Чтобы встретить ее, они устраивали празднования на улице. Жители деревни собирались все вместе, водили хороводы, играли в снежки и пели песни.
Наши предки устраивали так называемые "Введенские ярмарки". Там можно было приобрести сани.
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