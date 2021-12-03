Приметы на 4 декабря: что нельзя делать в день Введения во храм Пресвятой Богородицы

Приметы на 4 декабря: что нельзя делать в день Введения во храм Пресвятой Богородицы
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В субботу нежелательно устраивать пышные застолья

4 декабря православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник связан с важной главой в жизни Девы Марии.

Когда святой Анне, матери Девы Марии, явился ангел, она пообещала ему связать жизнь будущего ребенка с Господом. В итоге женщина сдержала свое слово.

Когда Марии исполнилось три года, родители пришли с ней к Иерусалимскому храму. Святая Анна и святой Иоаким поставили малышку на первую ступеньку лестницы, ведущей ко входу в культовое сооружение. Девочка не растерялась и быстро начала подниматься вверх.

Такое рвение удивило окружающих. Остальные маленькие дети звали на помощь родителей, а Мария справилась сама. Спустя некоторое время первосвященник повел ребенка в Святую святых – часть храма, где хранились Скрижали Завета. Это стало исключением из правил, ведь раньше в это помещение раз в год входил только человек, возглавлявший службу.

Богородица жила в Иерусалимском храме до 12 лет.

Традиции и обычаи в день Введения во храм Пресвятой Богородицы

Крестьяне верили, что в этот день начинается настоящая зима. Чтобы встретить ее, они устраивали празднования на улице. Жители деревни собирались все вместе, водили хороводы, играли в снежки и пели песни.

Наши предки устраивали так называемые "Введенские ярмарки". Там можно было приобрести сани. 

Что нельзя делать 4 декабря

В этот день не рекомендовано устраивать пышные застолья. Ослушавшихся ждут проблемы в семье.

4 декабря нежелательно одалживать деньги. В противном случае отданные купюры нескоро вернутся в ваш кошелек.

В субботу нужно избегать разговоров о нечистой силе. Как гласит суеверие, это может стать причиной разнообразных трудностей и невзгод.

Приметы на 4 декабря

  • На Введение выпало большое количество снега – зима выдастся холодной.
  • 4 декабря установилась пасмурная и теплая погода – урожай в следующем году будет скудным.
  • Крепкий мороз в этот день предвещает жаркое лето. 

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Анастасия ГОРЮНОВА

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