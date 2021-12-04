Необдуманные поступки могут привести к неприятным последствиям

В субботу, 4 декабря, можно будет наблюдать последнее в этом году солнечное затмение. Астрологи назвали три знака зодиака, которым в этот день будет особенно непросто.

Овны

Четвертого числа Овнов ждут трудности на работе. Вы переживете сильный стресс, который негативно отразится на вашем состоянии. Эксперты по звездам предупреждают – неделя с 6 по 12 декабря выдастся для вас напряженной. Многие задачи будут вводить в ступор и вызывать массу вопросов.

Весы

В субботу Весам захочется кардинальных перемен. Вы почувствуете, как сильно устали от рутины, и захотите все бросить. Появится желание сменить работу и место жительства. Однако такие порывы могут иметь не очень приятные последствия. Прежде чем принять серьезное решение, обязательно взвесьте все "за" и "против". Велик риск в конечном итоге остаться ни с чем.

Козероги

Козероги станут жертвами собственных сомнений и страхов. Будет казаться, что друзья вас используют, а вторая половинка на самом деле не испытывает к вам настоящие чувства. Чтобы разобраться в ситуации, вам необходимо покопаться в своих мыслях и послушать сердце. Внутренние ощущения подскажут, в каком направлении стоит двигаться, передает "Пятый канал".

Остальные же представители зодиакального круга получат шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону.

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