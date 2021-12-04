Приметы на 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день

Приметы на 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день
Фото: pixabay.com
Дальняя дорога могла оказаться опасной, гласят народные поверья

К 5 декабря обычно выпадало уже много снега и крестьяне прокладывали дороги для саней.

Что можно делать в Прокопьев день

Санные пути прокладывали дружно, работать выходила вся деревня. А после усердного труда устраивали посиделки с угощением. Мужчины также в этот день занимались починкой саней.

Дети и молодежь в Прокопьев день устраивали веселые гуляния. Катались на санках, лепили снеговиков.

Что нельзя делать 5 декабря

Дурной приметой считались ссоры и в целом несдержанность. В Прокопьев день, по народным поверьям, стоит воздержаться от бурного проявления чувств.

На 5 декабря старались не планировать дальних поездок. Суеверные считали, что путешественник в этот день может столкнуться со множеством трудностей.

Нельзя было одалживать деньги. По приметам, так можно было отпугнуть удачу и богатство от своего дома.

Приметы на 5 декабря 2021 года

Тепло в Прокопьев день сулит долгую зиму. При этом в зимние месяцы часто будут случаться оттепели.

Скорое потепление предвещает поднявшаяся в прорубях вода.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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