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К 5 декабря обычно выпадало
уже много снега и крестьяне прокладывали дороги для саней.
Санные пути прокладывали дружно, работать выходила вся деревня. А после усердного труда устраивали посиделки с угощением. Мужчины также в этот день занимались починкой саней.
Дети и молодежь в Прокопьев день устраивали веселые гуляния. Катались на санках, лепили снеговиков.
Дурной приметой считались ссоры и в целом несдержанность. В Прокопьев день, по народным поверьям, стоит воздержаться от бурного проявления чувств.
На 5 декабря старались не планировать дальних поездок. Суеверные считали, что путешественник в этот день может столкнуться со множеством трудностей.
Нельзя было одалживать деньги. По приметам, так можно было отпугнуть удачу и богатство от своего дома.
Тепло в Прокопьев день сулит долгую зиму. При этом в зимние месяцы часто будут случаться оттепели.
Скорое потепление предвещает поднявшаяся в прорубях вода.
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