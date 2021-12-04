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Воскресный день подарит представителям многих зодиакальных домов возможность серьезно изменить свою жизнь. Главная задача – не упустить знаки, которые посылает вселенная.
Овнам стоит быть особенно внимательными с незнакомыми людьми. В этот день лучше избегать шумные вечеринки. Также представители этого зодиакального круга должны следить за своим здоровьем. Повышается риск подхватить инфекцию или травмироваться.
Звезды советуют Тельцам заняться анализом предыдущего периода. Возможно, в каких-то моментах вы были не правы. Постарайтесь загладить вину перед теми, кого обидели. В противном случае фортуна может отвернуться от вас.
Противоречивый день. 5 декабря представители этого зодиакального круга столкнутся с непониманием родных людей. Излишняя вспыльчивость Близнецов только ухудшит положение дел. Постарайтесь быть сдержанными и не вступайте в конфликты.
Ракам нужно сделать передышку. Возможно, вы взвалили на свои плечи слишком много дел. Отличным вариантом будет отправиться на природу или хотя бы запланировать небольшой отпуск на ближайшие дни.
Львы рискуют нарваться на неприятности. В последнее время в трудовой сфере складываются неблагоприятные для представителей этого знака условия. Каждый неверный шаг может привести к большим проблемам. Постарайтесь не перечить руководству.
Благоприятный день. 5.12 представители этого знака зодиака будут купаться во внимании противоположного пола. На этом фоне возможны серьезные перемены в личной жизни Дев. Постарайтесь не упустить свою удачу.
Судьба даст Весам все карты в руки. От инициативности и энергичности представителей этого зодиакального дома зависит их развитие в трудовой сфере. Также в воскресенье возможны небольшие склоки с родственниками и второй половинкой.
День будет проверять Скорпионов на прочность. Возможны серьезные потери в финансовом плане. Однако астрологи уверяют, что если Скорпионы сумеют взять себя в руки, вскоре черная полоса сменится белой, и все придет в норму.
Стрельцам нужно позаботиться о собственном здоровье. В этот день повышается риск получить травму. Также стоит избегать крупные траты и финансовые вложения, возможно, в ближайшее время вам срочно потребуются деньги.
День обещает Козерогам приключения. Звезды советуют представителям этого зодиакального круга решиться на оправданный риск. Фортуна на вашей стороне, ничего не бойтесь. Также возможно получение послания от давно забытого товарища.
День может круто изменить судьбу Водолеев. Появление влиятельного покровителя способно существенно облегчить бытовую сторону их жизни. Однако будьте осторожны, далеко не все малознакомые люди принесут позитивные перемены в вашу жизнь.
Рыбам будет сопутствовать удача во всех начинаниях. Возможно крупное поступление денежных средств или выигрыш. В семье также будет царить покой и гармония. Рыбы наконец-то могут запустить проработанные ранее проекты.
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